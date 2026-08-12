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簡舒培逼問挺韓還是挺傅？ 蔣萬安動怒：韓也罵過賴總統你接受嗎

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
蔣萬安反問簡舒培，行政院不副署、不執行，議員接受嗎？韓國瑜也罵過賴清德，議員接受嗎？記者邱書昱／攝影
蔣萬安反問簡舒培，行政院不副署、不執行，議員接受嗎？韓國瑜也罵過賴清德，議員接受嗎？記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今下午赴議會報告總預算案、追加減。民進黨北市議員簡舒培詢問昨立法院長韓國瑜開罵國民黨立院總召傅崐萁，逼問蔣支持傅崐萁還是韓國瑜？蔣萬安最後也提高聲量反問，行政院不副署、不執行，議員接受嗎？韓國瑜也罵過賴清德，議員接受嗎？

簡舒培表示，現在北市審查116年總預算、115年第二次追加減預算審查，市府和議會都依照SOP，什麼時間該做什麼事，但台北市很多預算來自中央局處，總預算還沒有審過，對地方有沒有影響？

她說，立法院長韓國瑜昨在政黨協商時，飆罵國民黨團總召傅崐萁要辭掉總召，立法院被黑暗力量控制等，一直拖延，蔣萬安有沒有態度？

蔣萬安一開始都強調，尊重立院審議預算程序；議員也要尊重立院審查程序。不過，簡舒培持續追問，是支持傅崐萁還是支持韓國瑜？立法院沒有審查預算，有沒有影響到地方財政？蔣萬安軟弱到現在一句話都不說。

在面對簡舒培後續追問下，蔣萬安語調升高表示，立法院有一定機制；行政院不副署、不執行，議員接受嗎？

議員接受韓國瑜也罵過賴清德「自己先生病要別人吃藥嗎？你（簡舒培）接受嗎？」

隨後，由於質詢時間到，麥克風關掉後兩人仍有一小段互罵，接著質詢的國民黨議員則說，簡舒培選立委啦、不要占用到我們時間，便結束這組質詢。

簡舒培 蔣萬安 韓國瑜 傅崐萁 賴清德

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