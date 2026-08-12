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駐日內瓦處長否認霸凌飆罵爆料 答辯控下屬「蓄意激怒本人」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台灣駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處長李冠德遭爆料霸凌同事、酒駕等爭議事件。圖／截自駐日內瓦辦事處官網
台灣駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處長李冠德遭爆料霸凌同事、酒駕等爭議事件。圖／截自駐日內瓦辦事處官網

我駐日內瓦辦事處處長李冠德遭指控霸凌及違法，外交部已要求返國說明。根據李冠德提出的書面資料，他一一駁斥指控，並將矛頭指向三名下屬，反控下屬延宕工作欲先行返家，甚或是延宕工作故意不報告，「蓄意激怒本人」，他還遭到對方摔門。不過，李冠德承認罰單速度為120公里，並非遭指控的156公里，也沒酒駕。

爆料指控李冠德在耶誕假期間對帶著6歲幼兒到辦公室加班的官員失控咆哮。李冠德說，同仁林員在工作期間未能完成應盡作業，並兩度表示回家做飯給小孩吃，因無法完成公務，他表示延宕甚久，口氣嚴肅但絕無飆罵。

爆料指控李冠德在館務會議極盡言詞羞辱，嚴重損害同仁身心健康，針對同仁事後於公務群組張貼反霸凌宣導資料，李冠德自覺心虛，私下打電話要求負責管理群組的人事官刪除相關訊息。李冠德反駁指稱，同仁劉員明知有延宕業務多項，卻故意不報告，「蓄意激怒本人」，他請劉員回辦公室取件補充報告，劉員當場大力摔門而去，並未再回到會議室。

至於反霸凌宣導資料，李冠德說，瓦處依外交部規定宣導反霸凌，劉員於有外籍雇員的群組發文並稱「可惜台北提供反霸凌宣導資料只有中文沒有外文」，李冠德說，他認為劉員有挑撥雇員之嫌，要求刪除，還說這樣不會影響同仁的任何權益。

爆料指稱，李冠德曾在會議中以地域司、衛福部等出身來貶低同事「是這樣訓練的嗎」，或以宗教信仰來嘲諷同事，並且要求感冒的同事拿下口罩以免「嚇到大家」。李冠德全面否認，他說這是斷章取義，更沒有嘲笑同事，要求同仁摘下口罩。

至於酒駕和超速駕駛的指控，李冠德否認酒駕。他說，遲未回覆瑞士當局有關超速駕駛的要求，是因為同事誤導，唯一法文組劉員未將日內瓦外交警察的詢問充分告知他，刻意阻斷訊息，指控人利用職務之便偷拍內容，進行惡意爆料。他已經回覆相關單位並取得理解。

此外，李冠德說，爆料指控的伯恩公務結束返回日內瓦路段，他是以110公里到120公里速度駕車，罰單速度為120公里，雖超速，但指控者明知車速卻惡意扭曲為156公里，屬惡意爆料。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

外交部 日內瓦 罰單 霸凌

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