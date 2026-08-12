駐日內瓦處長否認霸凌飆罵爆料 答辯控下屬「蓄意激怒本人」

我駐日內瓦辦事處處長李冠德遭指控霸凌及違法，外交部已要求返國說明。根據李冠德提出的書面資料，他一一駁斥指控，並將矛頭指向三名下屬，反控下屬延宕工作欲先行返家，甚或是延宕工作故意不報告，「蓄意激怒本人」，他還遭到對方摔門。不過，李冠德承認罰單速度為120公里，並非遭指控的156公里，也沒酒駕。

爆料指控李冠德在耶誕假期間對帶著6歲幼兒到辦公室加班的官員失控咆哮。李冠德說，同仁林員在工作期間未能完成應盡作業，並兩度表示回家做飯給小孩吃，因無法完成公務，他表示延宕甚久，口氣嚴肅但絕無飆罵。

爆料指控李冠德在館務會議極盡言詞羞辱，嚴重損害同仁身心健康，針對同仁事後於公務群組張貼反霸凌宣導資料，李冠德自覺心虛，私下打電話要求負責管理群組的人事官刪除相關訊息。李冠德反駁指稱，同仁劉員明知有延宕業務多項，卻故意不報告，「蓄意激怒本人」，他請劉員回辦公室取件補充報告，劉員當場大力摔門而去，並未再回到會議室。

至於反霸凌宣導資料，李冠德說，瓦處依外交部規定宣導反霸凌，劉員於有外籍雇員的群組發文並稱「可惜台北提供反霸凌宣導資料只有中文沒有外文」，李冠德說，他認為劉員有挑撥雇員之嫌，要求刪除，還說這樣不會影響同仁的任何權益。

爆料指稱，李冠德曾在會議中以地域司、衛福部等出身來貶低同事「是這樣訓練的嗎」，或以宗教信仰來嘲諷同事，並且要求感冒的同事拿下口罩以免「嚇到大家」。李冠德全面否認，他說這是斷章取義，更沒有嘲笑同事，要求同仁摘下口罩。

至於酒駕和超速駕駛的指控，李冠德否認酒駕。他說，遲未回覆瑞士當局有關超速駕駛的要求，是因為同事誤導，唯一法文組劉員未將日內瓦外交警察的詢問充分告知他，刻意阻斷訊息，指控人利用職務之便偷拍內容，進行惡意爆料。他已經回覆相關單位並取得理解。

此外，李冠德說，爆料指控的伯恩公務結束返回日內瓦路段，他是以110公里到120公里速度駕車，罰單速度為120公里，雖超速，但指控者明知車速卻惡意扭曲為156公里，屬惡意爆料。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康