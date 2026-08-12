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影／賴總統首提「北戴河會議」 警告中共介選威脅2026選情

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
民進黨今天在高雄舉辦「行動中常會」，黨主席、總統賴清德（前中）率黨中央南下，除展現全黨備戰2026地方選舉的決心，也為高雄市長參選人賴瑞隆（前左二）拉抬聲勢。記者劉學聖／攝影
民進黨今天在高雄舉辦「行動中常會」，黨主席、總統賴清德（前中）率黨中央南下，除展現全黨備戰2026地方選舉的決心，也為高雄市長參選人賴瑞隆（前左二）拉抬聲勢。記者劉學聖／攝影

民進黨今天在高雄舉辦「行動中常會」，黨主席、總統賴清德率黨中央南下，除展現全黨備戰2026地方選舉的決心，也為高雄市長參選人賴瑞隆拉抬聲勢。賴清德致詞時首度將中共「北戴河會議」與台灣選舉情勢連結，警告中國可能把2026年台灣地方選舉視為對台工作的重要戰場，對於中國介入台灣選舉的相關訊息，呼籲社會提高警覺。

賴清德表示，面對中國對台灣的各種影響與介選手段，台灣社會不能掉以輕心，尤其選舉逐漸接近，假訊息、認知作戰等可能更加頻繁，民眾必須提高辨識能力，不讓錯假訊息干擾選舉。

此次民進黨將行動中常會移師高雄，被視為替賴瑞隆拉抬聲勢的重要政治動作。賴清德日前在首場行動中常會時，就曾點名賴瑞隆，要求為高雄場做好準備，提出城市願景並展現高雄特色。隨著2026地方選舉進入倒數，國民黨已由柯志恩代表角逐高雄市長，民進黨則由賴瑞隆出線，藍綠對決態勢逐漸明朗。

如今賴清德首度把「北戴河會議」拉進選舉攻防，除了替高雄選戰增添兩岸議題，也讓「中國介選」、「假訊息」成為民進黨備戰2026的重要論述。對綠營而言，如何在強調國家安全與防範介選的同時，回應地方選民最關心的市政與民生議題，也將成為高雄選戰後續攻防焦點。

民進黨今天在高雄舉辦「行動中常會」，黨主席、總統賴清德（前右武）率黨中央南下，除展現全黨備戰2026地方選舉的決心，也為高雄市長參選人賴瑞隆（前左三）拉抬聲勢。記者劉學聖／攝影
民進黨今天在高雄舉辦「行動中常會」，黨主席、總統賴清德（前右武）率黨中央南下，除展現全黨備戰2026地方選舉的決心，也為高雄市長參選人賴瑞隆（前左三）拉抬聲勢。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左），高雄市長陳其邁（右）。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左），高雄市長陳其邁（右）。記者劉學聖／攝影

賴清德 介選 中共 中常會 民進黨

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