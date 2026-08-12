民進黨行動中常會「大軍」壓陣高雄 賴瑞隆端「巨星同款小吃」上桌

民進黨行動中常會今（12）日移師高雄，黨主席、總統賴清德上周才在會中公開欽點高雄市長參選人、立委賴瑞隆「好好準備美食」，賴瑞隆今也順水推舟，直接端出國際巨星來台指定的各式小吃，讓與會的黨員、媒體都能吃得到。

賴瑞隆在中常會前，特別透過民進黨青年部「午青出任務」直播搶先開箱。談及菜色安排，他笑稱是延續現任市長陳其邁「不講武德」的澎湃風格，以滿桌在地小吃展現南方熱情。

小吃名單包含韓國女團BLACKPINK成員Rosé品嘗過的舊振南鳳梨酥、MAMAMOO華莎點名的烏弄茶飲，以及Red Velvet成員瑟琪盛讚的煎餃。

此外，賴瑞隆也順勢推出個人的私房名單，包含阿綿麻糬、甲仙芋泥餅以及粒粒分明、搭配鹹香肉燥與魚鬆的米糕，兼顧「國際牌」與「在地味」。

賴瑞隆指出，越在地，越國際，真正能打動人的往往是最日常的美味，這些小吃不只是市民的生活記憶，更是國際旅客認識高雄最有溫度的入口。

賴瑞隆指出，自己曾在市府擔任觀光局主秘、新聞局長，長期參與城市行銷，常帶小吃探班演出團體。未來盼進一步打造「盛事經濟產業鏈」，串聯演唱會、景點、商圈與伴手禮，讓世界愛上高雄，也讓高雄味跟著邁向國際。