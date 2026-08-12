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倦勤、中傷？台北市議長戴錫欽拋震撼彈：慎重評估請辭黨部主委

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議長戴錫欽下午受訪談選戰策略。記者楊正海／攝影
台北市議長戴錫欽下午受訪談選戰策略。記者楊正海／攝影

2026選戰近，台北市漸升溫，除了市長選舉，有媒體報導，台北市議會議長、兼國民黨北市黨部主委戴錫欽，被指想藉民眾黨保議長位子，惹毛黨內議員。對此，戴錫欽下午受訪指出，他正考慮「主委」這職務，是不是超過負荷，無法讓大家滿意，正在慎重評估是不是要辭掉主委。

據「風傳媒」報導，台北市議會後院失火，戴錫欽的議長寶座岌岌可危，2022年地方選舉，戴錫欽好不容易拿下台北市議長寶座，但時隔4年，戴想保住這個位子危機重重，問題還出在他與國民黨自家議員政治判斷不同，並指戴這次想要一呼百諾，難度極高。

戴錫欽指出，其實整個輔選策略，從去年「大罷免」代理市黨部主委的角色，跟今年鄭麗文主席上來之後，接下市黨部主委的角色，都是在黨最為難的時候，沒辦法推卸責任，所以挺身而出來扛這樣的重任，當然做得好或不好，大家自有公斷，如果黨內有不同的意見，他當然非常尊重。

戴錫欽表示，其實針對不管是「藍白合」或年底蔣萬安市長站台，在過程當中都有跟黨籍的議員做一些充分的溝通。至於媒體的報導，他說，坦白講，看到那篇報導之後「覺得滿有趣的」。

戴錫欽指出，年底的輔選策略上，會再跟黨團來充分的討論，他現在也非常慎重在考慮，「主委」這個職務對他來講，是不是超過他的負荷，已經沒辦法做得很好讓大家滿意，所以現在正在慎重評估是不是要辭掉主委這樣的一個工作。

他說，最後如果有更優秀的同志願意承擔這樣的責任，或是有更高明的輔選策略可以讓北市議員的席次極大化，他都非常樂見，甚至包括是不是有人在年底選完之後要挑戰「正、副議長」，他覺得只要有想法、有心為黨團做事情、為議會做事，都非常樂見其成。

戴錫欽 台北市 地方選舉

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