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社宅政策被質疑跳票 牛煦庭：賴政府居住正義零進度 居住爭議一籮筐

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨發言人、立委牛煦庭。圖／國民黨提供
國民黨發言人、立委牛煦庭。圖／國民黨提供

政府社會住宅政策被質疑跳票，國民黨發言人、立委牛煦庭今日在直播節目「KMT直球對決」中，表示賴清德總統競選時提出社會住宅目標，但目前直接興建社宅的規劃大幅縮水，地方興建社宅又失去中央財政挹注，另外政府持續擴大包租代管，近期發生大型業者財務危機，凸顯政策風險。規畫縮水，預算不到位，不跟地方政府合作，就是沒有要蓋了，賴政府的住宅政策「居住正義零進度，居住爭議一籮筐」。

牛煦庭表示，前總統蔡英文擔任總統時曾承諾20萬戶社會住宅，雖然最後沒有完成，但中央、地方合計仍有十多萬戶；賴清德2024年提出35萬戶的說法，包括在既有基礎上增加直接興建社宅。政策從口號、規畫、預算到執行，本來就會因各種現實因素有所折扣，因此第一階段的規劃更應該按照競選承諾方向推動。

牛煦庭指出，賴政府上台後，社宅建設計畫遲遲未核定，直到執政進入第三年，第一階段規畫卻只剩3萬戶，其中約2萬5千戶又是在蔡英文任內已核定、進入相關程序的案件。賴清德現在講說13萬戶，後來變成只剩3萬戶，其中這3萬戶還有2萬5千戶是蔡英文任內核定，賴清德才做5千戶。

牛煦庭表示，社宅本就是中央、地方共同興辦，地方政府面對土地使用、地方需求及財務負擔等問題，本就有相當壓力，更需要中央提供政策誘因及財政支持。但自相關年度起，中央不再補助地方興建社宅，加上中央原規畫購地所需的800多億元經費也遭行政院內部刪除。規畫縮水，預算不到位，又不跟地方政府合作，這些訊號都讓人質疑政府是否仍有意積極興建社宅。

牛煦庭表示，立法院先前修正「住宅法」時，已增訂「社宅儲備用地」，未來政府辦理捷運站周邊等整體開發案，可保留一定比例土地作為社宅使用，並規定社宅一定比例優先提供婚育家庭。他說，修法的目的就是希望降低土地成本、解決青年居住與婚育壓力，不蓋社宅的話，20%有意義嗎，0乘20%還是0。

針對政府以包租代管補充社宅量能，牛煦庭表示，包租代管並非不能做，但不能取代直接興建社宅，近期大型包租代管業者兆基屋管及相關公司爆發財務問題，國家住宅及都市更新中心8月4日仍稱相關服務正常，數日後即面臨數千個案源需要另覓業者承接，反映包租代管業者必須負擔押金、修繕及前期資金，財務槓桿與資金周轉壓力不容忽視。

牛煦庭表示，政府推動包租代管已多年，如果未能建立穩定的融資、監理及風險控管機制，未來再大幅擴張規模，風險只會跟著放大，他不反對包租代管，但社會住宅仍應以直接興建為優先，因為土地、資金及執行進度均由政府掌握，也較能透過資格配置發揮政策效果。

談到新青安政策，牛煦庭指出，政府若真正要協助青年購屋，就應確保資源用在真正有需求者身上，包括首購資格、所得及負擔能力，都應有更合理的條件。新青安貸款不斷延續，若同時缺乏對投資、轉售及房價的有效控制，最後反而可能推升購屋需求及房價。

牛煦庭總結，賴政府目前住宅政策呈現「不蓋社宅、期待包租代管、繼續發新青安」的情況，政府應把該編的預算編列到位、該蓋的社宅就蓋，並依「住宅法」修法精神運用社宅儲備用地，落實婚育家庭優先入住政策，真正處理青年及弱勢族群的居住需求。

牛煦庭 社宅 居住正義

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