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陳以信引「經濟學人」再批賴總統固執 駁阻擋無人機發展指控

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

經濟學人」近日刊出最新台灣政局評論，國民黨文傳會主委陳以信今日表示，「經濟學人」這次罕見直接點名批評賴清德總統「固執」（stubborn），不願像前總統蔡英文一樣與國民黨溫和派協商，以「挾持台灣民主」（Taking Taiwan’s democracy hostage）形容台灣政局，該刊觀察恰恰揭露真正把台灣民主當人質的，就是藐視國會、拒絕與在野黨溝通的賴清德。

「經濟學人」在11日發布「挾持台灣民主」專文，指賴總統態度固執，也不如蔡英文一樣與國民黨溫和派磋商；但反對黨引發連串憲政危機。國民黨立委及盟友阻擋政府預算數月，包括購買美國武器的經費，同時阻擋憲法法庭人事任命，反對黨還採取一項戲劇性的自毀行動，阻擋以21萬架空中及海上無人機訂單扶植本土產業的計畫。

陳以信表示，經濟學人並非第一次對賴總統提出負面觀察，從初上任就說賴總統「證明台灣準備戰鬥」，擔憂其增加兩岸風險，到批評賴政府打擊中共滲透作法會適得其反，反而「加劇政治極化」，如今更直接以「固執」形容賴清德，並拿賴清德最不願意（對比）的蔡英文作為對照，批評賴清德不願與在野黨協商。

陳以信說，顯見經濟學人對賴總統的累積性評論，清楚反映其政治風格，已形成台海和平的最大風險。正因賴清德政府屢屢以行政權凌駕國會監督，對立法院的決議與監督視若無睹，這才是台灣民主遭到「挾持」的真正原因。

陳以信指出，經濟學人對國民黨無人機政策的描述並不正確。文章指稱國民黨主導的預算爭議阻擋無人機訂單，但卻未提及國民黨已提出黨版「無人機發展與採購條例」草案，主張6年2400億元，不僅總額高於行政院版，更同時兼顧軍用無人機採購與國內無人機產業的研發、生產及製造。

陳以信 無人機 經濟學人

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