影／韓國瑜昨怒嗆傅崐萁 范雲：他真的是生氣了

立法院長韓國瑜昨天召集朝野進行總預算第三輪協商，國民黨團總召傅崐萁缺席，也未授權黨團書記長林沛祥簽名，讓韓國瑜動怒，痛批是慈禧太后垂簾聽政，已經連續幾次不到，乾脆辭掉總召比較輕鬆。此舉引起外界討論，認為韓要爭取2028總統大選。對此，民進黨團書記長范雲今天表示，黨團一直認為韓是2028總統大選人選之一，至於韓國瑜動怒是否與此有關？黨團不評論。

立法院民進黨團書記長范雲今天輿情回應記者。對韓國瑜怒嗆傅崐萁，范雲表示確實很罕見，昨天會議一開始跟最後簽署黨團協商時，因傅不在場、最後沒有簽名，「他真的是生氣了」，民進黨團尊重韓國瑜的職權，覺得政黨協商該怎麼做就怎麼做。不過，民進黨團最關心的是總預算到底什麼時候才會審完？明年度總預算會不會發生跟今年一樣的情況？這攸關全國民生、所有部會的施政，希望總預算盡快審完，明年度總預算不要再發生像今年這麼誇張、延宕300多天的事情。