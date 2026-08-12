影／批斷網演習狼來了 林沛祥籲別讓警訊用到失去公信力

國民黨立法院黨團今天舉行「限網！假演習？真戒嚴！」記者會，首席副書記長林沛祥、立委葛如鈞及牛煦庭出席。針對政府明天將進行網路韌性演習，並發布國家級警訊，林沛祥質疑，國家級警訊原應用於地震、飛彈或重大災害等緊急狀況，若頻繁用於演習及測試，恐消耗警訊的公信力。

林沛祥表示，國家級警訊最重要的就是公信力，當民眾看到手機突然震動、收到警訊時，應該立即提高警覺。如果今天演習發布、明天測試又發布，之後再告訴民眾「不要緊張，這只是演習」，長期下來恐讓民眾對警訊產生麻木，甚至看到手機跳出警報就直接按掉，反而失去真正緊急狀況下的警示效果。

針對明天即將進行的網路韌性演習，林沛祥指出，政府此次將進行網路中斷相關演練，並發布國家級警訊，令人好奇究竟要演練哪些情境。他諷刺，難道是要測試斷網後外送平台能不能訂餐、網路ATM能不能轉帳，或Google Maps還能不能導航？甚至笑稱，如果最後只是讓民眾在沒有網路的情況下「重新認識身邊的人」，「那不叫演習，那叫數位戒斷體驗營」。

林沛祥進一步表示，政府此次演練將發布兩則細胞廣播簡訊，但許多民眾目前仍不清楚演習的目的，包括「為什麼要斷網」、「斷網時要做什麼」以及「人民應該如何因應」。

他強調，國家安全固然重要，通訊韌性也有必要透過演習強化，但政府有責任讓民眾清楚知道演習內容及自身應變方式。「國安可以保密，但是不能保密到連人民都不知道自己要幹嘛。」他認為，若連最基本的資訊都未能充分說明，這不叫國家韌性，而是讓全民在不清楚狀況下被迫參與演練。

林沛祥最後質疑，政府為何頻繁使用國家級警訊進行演習及測試，呼籲執政團隊應審慎使用警訊機制，避免過度發布造成「狼來了」效應，確保真正面臨重大災害或國安危機時，民眾仍能對國家級警訊保持高度警覺。