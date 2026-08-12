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北美台灣商會挺徐佳青 盼國會監督嚴格但事實不打折

中央社／ 台北12日電

民眾黨團質疑僑委會委員長徐佳青頻繁出國考察，但報告簡短。北美洲台灣商會聯合總會長溫在興聲明表示，僑務本就在海外，不應將出國視作問題，徐佳青是最勤政，也最願意深入僑區的委員長；希望國會「監督可以嚴格，事實不能打折」。

台灣民眾黨近日召開多場記者會，指控徐佳青不到5年已出國47次、累計526天，總共花費公帑2383萬元；另質疑徐佳青今年4月22日至5月18日出國26天，繳回的考察報告只有5頁。

北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）總會長溫在興提出6點聲明，強調「監督可以嚴格，事實不能打折」。6點聲明說僑委會工作本就須走向海外、26天僑務工作不應僅用幾頁報告衡量、支持僑務制度而非政黨、海外第一線肯定徐佳青努力、僑務資源有限應發揮最大國際效益、及台灣應聽見僑界聲音。

溫在興指出，僑民、僑團、僑校、台商、僑青都在海外，台灣要連結的社會與國際友人也在海外，僑務首長若不能出國，要如何了解僑情、理解需求及建立國際連結，這才是衡量僑務出訪真正價值的標準，不能簡單以一般行政機關「出國考察」的概念看待。

關於出訪成果報告，溫在興說，TCCNA支持要求僑委會提出更詳盡的說明，但報告幾頁與26天究竟做了多少工作，是兩件不同的事情。許多僑務成果是問題的解決、人脈的建立、信任的累積，以及台灣與海外社會長期關係的深化。

溫在興表示，他投入海外僑社服務39年，依其長期觀察，不論哪一個政黨執政，歷任委員長都在不同時代背景與有限資源下，致力推動僑務，且隨著時代與國際環境的改變，僑務工作內容不斷深化與擴大。

溫在興特別強調，「徐佳青是我所接觸過最平易近人、最勤政，也最願意深入僑區、傾聽僑民聲音的委員長」，徐佳青的海外行程往往是一站接一站，舟車勞頓後到僑民面前，仍保持精神，傾聽大家的意見、了解地方僑情。這些辛苦，新聞不一定看得到，但與她實際接觸的海外僑民看得到、感受得到。

溫在興認為，與其只討論「委員長出國多少次」，更希望社會進一步思考台灣期待僑委會在全世界完成多少工作、政府提供多少資源，而這些投入又為台灣產生多少僑務、經貿與國際連結的價值。

溫在興指出，支持國會監督、政府資訊公開，也支持每一筆公帑接受檢驗，26天出訪成果報告不夠完整，也可要求補充；但不能因為僑務工作發生在海外，就把「出國」視為問題。監督政府與否定僑務工作的價值，是兩件完全不同的事情。

徐佳青 國會 僑委會

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