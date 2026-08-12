行動網路降速演練 國民黨團：應讓民眾知道要做什麼

2026年城鎮韌性演習首度納入行動網路降速演練，13日將於北部地區實施。國民黨團今天說，國安可以保密，但不能保密到人民都不知道自己要做什麼，呼籲演習應先公布目的、演練範圍等內容，同時建立斷網應變手冊，告訴民眾哪裡能獲得官方資訊。

2026年城鎮韌性演習首度納入行動網路降速演練，13日於北部地區實施。國家通訊傳播委員會（NCC）提醒，演練前民眾應為離線情境做好準備，例如票券截圖或領取紙本，演練中確認重要資訊能否離線使用，演練後若手機無法上網，可開啟飛航模式再關閉或重新開機。

國民黨立法院黨團召開記者會，書記長林沛祥說，這是要演練斷網後外送平台能不能點便當，還是網路ATM能不能轉帳，還是Google Maps能不能帶大家回家，如果是這樣，這不叫演習，叫「數位戒斷體驗營」。民眾目前不清楚為什麼要斷網，斷了之後要做什麼。

林沛祥說，國家安全當然重要，通訊韌性當然要演練，但要提醒政府，國安可以保密，但不能保密到人民都不知道自己要做什麼。呼籲演習應先公布目的、法律依據、演練範圍、影響對象及開始、結束時間。機密可以不說，但人民要做什麼，不能不說，也應建立斷網應變手冊與替代系統，政府應告訴大家，沒有網路後要去哪裡獲得官方資訊，以及演習後公開成本與成效報告，並建立國會監督機制。

與會的國民黨立委牛煦庭表示，演練應有完整規劃與配套，精準地讓相關對象能參與，如果這次真要因應戰時情況，更不應該有南北之分。政府到底希望大家在不幸面對網路中斷時，做什麼樣的應變，還是只是在做單純的體驗，這值得大家深思。

國民黨立委葛如鈞說，一旦讓政府在沒向民眾說清楚的情況下，就讓網路降速降到斷，以演習為理由做測試，把民眾當成白老鼠。貿然斷網，未來政府會不會進一步透過這個斷網系統，來鞏固政權、解決提出問題的人，這是大家要提出的疑問。