快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

行動網路降速演練 國民黨團：應讓民眾知道要做什麼

中央社／ 台北12日電

2026年城鎮韌性演習首度納入行動網路降速演練，13日將於北部地區實施。國民黨團今天說，國安可以保密，但不能保密到人民都不知道自己要做什麼，呼籲演習應先公布目的、演練範圍等內容，同時建立斷網應變手冊，告訴民眾哪裡能獲得官方資訊。

2026年城鎮韌性演習首度納入行動網路降速演練，13日於北部地區實施。國家通訊傳播委員會（NCC）提醒，演練前民眾應為離線情境做好準備，例如票券截圖或領取紙本，演練中確認重要資訊能否離線使用，演練後若手機無法上網，可開啟飛航模式再關閉或重新開機。

國民黨立法院黨團召開記者會，書記長林沛祥說，這是要演練斷網後外送平台能不能點便當，還是網路ATM能不能轉帳，還是Google Maps能不能帶大家回家，如果是這樣，這不叫演習，叫「數位戒斷體驗營」。民眾目前不清楚為什麼要斷網，斷了之後要做什麼。

林沛祥說，國家安全當然重要，通訊韌性當然要演練，但要提醒政府，國安可以保密，但不能保密到人民都不知道自己要做什麼。呼籲演習應先公布目的、法律依據、演練範圍、影響對象及開始、結束時間。機密可以不說，但人民要做什麼，不能不說，也應建立斷網應變手冊與替代系統，政府應告訴大家，沒有網路後要去哪裡獲得官方資訊，以及演習後公開成本與成效報告，並建立國會監督機制。

與會的國民黨立委牛煦庭表示，演練應有完整規劃與配套，精準地讓相關對象能參與，如果這次真要因應戰時情況，更不應該有南北之分。政府到底希望大家在不幸面對網路中斷時，做什麼樣的應變，還是只是在做單純的體驗，這值得大家深思。

國民黨立委葛如鈞說，一旦讓政府在沒向民眾說清楚的情況下，就讓網路降速降到斷，以演習為理由做測試，把民眾當成白老鼠。貿然斷網，未來政府會不會進一步透過這個斷網系統，來鞏固政權、解決提出問題的人，這是大家要提出的疑問。

國民黨團 城鎮韌性演習 NCC

延伸閱讀

北部13日行動網路降速演練 NCC建議3階段應對措施

憂賴總統仿效 葛如鈞：烏干達總統連任40年 每逢選舉必斷網

城鎮韌性演習 網路降速變斷網？

中部今行動網路「降速演練」 藍委葛如鈞實測：真的斷網 不是降速

相關新聞

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

中國國民黨今天到屏東舉辦行動中常會，黨主席鄭麗文到場主持，現場擠進地方政治人物及支持者共1000多人，場面熱鬧，鄭麗文也致贈各參選人代表包中的包子及粽子。會後記者問到立法院長韓國瑜怒轟國民黨總召傅崐萁一事，鄭麗文只說「謝謝」並快步離開。

駐日內瓦處長否認霸凌飆罵爆料 答辯控下屬「蓄意激怒本人」

我駐日內瓦辦事處處長李冠德遭指控霸凌及違法，外交部已要求返國說明。根據李冠德提出的書面資料，他一一駁斥指控，並將矛頭指向三名下屬，反控下屬延宕工作欲先行返家，甚或是延宕工作故意不報告，「蓄意激怒本人」，他還遭到對方摔門。不過，李冠德承認罰單速度為120公里，並非遭指控的156公里，也沒酒駕。

倦勤、中傷？台北市議長戴錫欽拋震撼彈：慎重評估請辭黨部主委

2026選戰近，台北市漸升溫，除了市長選舉，有媒體報導，台北市議會議長、兼國民黨北市黨部主委戴錫欽，被指想藉民眾黨保議長位子，惹毛黨內議員。對此，戴錫欽下午受訪指出，他正考慮「主委」這職務，是不是超過負荷，無法讓大家滿意，正在慎重評估是不是要辭掉主委。

遭控濫用公帑！瓦處李冠德反指下屬做假帳 挪用經費升等高級套房原因未說明

駐日內瓦辦事處處長李冠德遭指控濫用公帑，外交部已要求李冠德返國說明，根據書面資料，李冠德指控是時任會計作假帳，且混用私人與公帳戶，已經遭他撤換；而接手的會計擅自辦理出納業務導致匯入某雇員錯誤帳戶，需重新匯款。

陸配徐春鶯涉反滲透法等罪判7年 劉世芳：取消永久居留簽辦中

中國大陸籍配偶徐春鶯涉長期與中共人士往來並匯報國內政情，新北地院昨判涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財、使大陸地區人民非法入境等罪，應執行有期徒刑7年。內政部長劉世芳今表示，依法對於台灣社會安定或國家安全有疑慮時，可取消徐春鶯的定居或永久居留資格，目前公文正在簽辦中。

經濟學人轟台灣民主遭挾持！批賴總統態度固執 反對黨引發憲政危機

《經濟學人》11日發布「挾持台灣民主」專文，抨擊台灣政治人物只顧自身利益，並將主要火力集中在反對黨，導致台灣日益難以治理，中國則成為唯一贏家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。