憂賴總統仿效 葛如鈞：烏干達總統連任40年 每逢選舉必斷網

我國在8月10日於中部、8月13日於北部實施斷網演習，引發民怨。國民黨立院黨團今日舉行記者會，藍委形容這次演習為「吃大鍋飯式的斷網體驗營」，缺乏嚴謹規畫，賴清德總統展開欲連任40年之路，烏干達總統能連任40年就是每逢選舉必斷網，要求演習後公開成本與成效報告，並建立國會監督機制。

明日下午2時30分至3時，行政院將於北部7縣市，實施史上首次的 「行動網路降速演練」，模擬通訊中斷情境。然而，8月10日於中部實施時已經引發民怨。

國民黨團今日舉行記者會，國民黨立委牛煦庭形容這次斷網演習為「吃大鍋飯式的斷網體驗營」，他舉新加坡為例，指演習規畫嚴謹且全面，包括人、事、時、地、物，學校、社區、企業及公部門等共同參與，模擬網路衝擊、供應鏈及電力中斷等情境，使各角色明確演練並執行對應的應變措施，網路失效時會同步要求收聽廣播，讓民眾明確知道斷網時可從何處獲取正確資訊。

牛煦庭表示，若演習玩真的，這次造成的風波跟民怨還不會這麼大，要有完整的規畫跟配套，精準讓相關對象參與演練。演習不要做半套，要清楚且精準，也不應該有南北之別、時間之別，如果真的要體驗也是全台體驗，而配套跟因應措施也要清楚說明。

國民黨立委葛如鈞表示，賴清德總統展開欲連任40年之路，因烏干達總統能連任40年，就是烏干達每到選舉，必斷網3天，荒謬的事情竟然要在台灣討論，一旦讓政府習慣性在未向民眾說明的情況下，就能降速降到斷，把民眾當白老鼠，測試目標、風險評估和責任分工的標準是什麼？未來政府會不會進一步透過斷網鞏固政權，解決提出問題的人，當然不希望發生，但鑒於烏干達及眾多非洲國家每逢大選必斷網的經驗，再加上這次民進黨倉促辦理斷網演習，讓人非常擔憂。

葛如鈞表示，我國不只不開放民眾連接近地軌道的衛星網路，對標北韓、伊朗，現在還要對齊烏干達等非洲國家嗎？在不清不楚的條件之下，把民眾拖進根本不應該進入的情狀。斷網是攻擊、武器而不應該是演習。8月10日民眾都感受到降速降到斷，有媒體報導指出，除極權國家會為因應民眾示威而強制斷網外，日本、南韓、新加坡等國在演練通訊韌性時，多半是以情境模擬、桌上演習為主。民主國家只用模擬、演習，且是小規模、有限制性的，甚至是桌上模擬，沒有真正控制行動的大規模斷網。如果有，請總統府舉例出來，至今仍未聽到。

葛如鈞指出，全球民主的國家，從未有讓73%的國人立刻斷網的實力，也沒有這樣的按鈕，也不應該存在這樣的系統，也不應該有這樣的權力握在民主國家任何人手中。這次演習過了，請問這個權力在誰手上？

國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨團提出3項具體改善方案。第一，先公布劇本，再進行演習，演習前應公布目的、法律依據、演練範圍、影響對象、開始與結束時間，以及人民應變方式，涉及國安機密的部分當然可以保留，但與人民權益直接相關的部分，不能用一句「國安」全部蓋牌。

林沛祥說，第二，建立「斷網應變手冊」與替代資訊系統；第三，演習後公開成本與成效報告，並建立國會監督機制。否則演習結束，長官拍拍照、發發新聞稿，最後宣布「演習圓滿成功」，請問到底成功在哪裡？沒有指標的成功，通常只是長官覺得很成功。