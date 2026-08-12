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韓國瑜怒批傅崐萁 黃國昌：民進黨政府濫權 人民盼國會扮好監督角色

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長韓國瑜（中）與立法院秘書長周萬來（右）昨天召集協商「中華民國115年度中央政府總預算案」。聯合報系資料照
立法院長韓國瑜（中）與立法院秘書長周萬來（右）昨天召集協商「中華民國115年度中央政府總預算案」。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，隔空對國民黨團總召傅崐萁動怒，民眾黨主席黃國昌今天說，兩位當事人都是國民黨立委，相信他們各自有立場跟難處，沒有什麼事情不能好好溝通，然而面對民進黨政府的違法濫權，國會真的要扮演好監督的角色。

針對今年度中央政府總預算，韓國瑜昨天召集第三輪協商，由於傅崐萁多次缺席卻未授權黨團幹部，韓國瑜在會議前後兩度震怒大吼莫名其妙，隔空嗆聲「慈禧太后垂簾聽政」、「立法院這麼病態」、「敬酒不喝喝罰酒」、「耍我們跟耍猴子一樣」及「立法院被黑暗力量控制住了」等語。

黃國昌上午接受網路節目「歷史易起SHOW2.0」專訪，針對韓國瑜罕見在主持會議時動怒，他說自己不是當事人，因此無法做過多評論，立法院是政治性很高的場合，「人的因素占比非常重」，而如果放眼全世界的國會運作，黨團協商更是一種奇怪的設計。

黃國昌說，民眾黨團幹部也有向他反應狀況，自己的建議就是把道理講清楚，該堅持就要堅持，如果是要降低預算案量，就看行政部門能否接受，如果雙方無法達成共識，最後就是送到院會處理，然而民進黨團幹部卻在協商現場進行人身攻擊，無非就是想要進行政治操作。

黃國昌表示，韓國瑜跟傅崐萁今天都轉趨低調，既然都是同一個政黨推出的代表，「應該沒有什麼事情不能好好溝通」，相信兩人各有立場跟難處，不過對於他黨事務，他向來不過度評論，面對民進黨政府的違法濫權，人民還是希望國會扮演好監督的角色。

黃國昌也說，這次的事情比較特殊，以往都是立法院長跟黨團總召分屬不同政黨，才會比較可能產生這麼大的衝突，「不過這次屬於同一個政黨，兩個人之間是否能夠有效好好溝通，變成很重要的事情」，自己還是希望國會扮演應該要有的角色。

韓國瑜 傅崐萁 黃國昌

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