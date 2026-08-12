韓國瑜被政院糟蹋？民進黨：傅崐萁是加害人譴責被害人

國民黨團總召傅崐萁說，之所以缺席朝野協商，是不忍看立法院長韓國瑜受行政院糟蹋，才用軟性方式抗議。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天表示，總預算不審、施政被癱瘓，行政部門是受害者，傅崐萁還在「加害人譴責受害者」。

韓國瑜昨天主持115年度中央政府總預算案朝野協商，見傅崐萁缺席也不授權黨團幹部，罕見動怒。傅崐萁透過新聞稿回應，缺席不是不尊重韓國瑜或其他黨團，是不忍心、不願意看韓國瑜受行政院糟蹋，因此選擇用軟性的方式，表達對行政權漠視立法權的嚴正抗議。

吳思瑤表示，傅崐萁的說法只是再三印證，國民黨從政者把立法院的運作，淪為私人權力競逐的工具。立法院病了，病入膏肓，從這一屆的第一會期就開始亂。總預算不審、施政被癱瘓，行政部門是受害者，傅崐萁到現在還在加害人譴責受害者，應當是行政部門向失能的立法院抗議才對。

民進黨發言人林楚茵在臉書撰文表示，傅崐萁乾領薪水、翹班不協商的同時，318萬人的社福加碼金全落空，長者、弱勢家庭、國民年金給付被卡住，地方鐵路建設、國旅補助、運動場館整建也通通延宕。立法院早就病了，但全民福祉不能跟著病入膏肓。

民進黨立法院黨團書記長范雲在輿情回應記者會表示，尊重韓國瑜職權，協商該怎麼做就怎麼做。黨團最關心的是，115年度中央政府總預算案到底何時才會審完，明年度總預算案會不會發生跟今年一樣的情況，這些都關係到全國民生、部會施政，希望總預算案能儘快審完，明年的總預算案不要再延宕。