快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜被政院糟蹋？民進黨：傅崐萁是加害人譴責被害人

中央社／ 台北12日電

國民黨團總召傅崐萁說，之所以缺席朝野協商，是不忍看立法院長韓國瑜受行政院糟蹋，才用軟性方式抗議。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天表示，總預算不審、施政被癱瘓，行政部門是受害者，傅崐萁還在「加害人譴責受害者」。

韓國瑜昨天主持115年度中央政府總預算案朝野協商，見傅崐萁缺席也不授權黨團幹部，罕見動怒。傅崐萁透過新聞稿回應，缺席不是不尊重韓國瑜或其他黨團，是不忍心、不願意看韓國瑜受行政院糟蹋，因此選擇用軟性的方式，表達對行政權漠視立法權的嚴正抗議。

吳思瑤表示，傅崐萁的說法只是再三印證，國民黨從政者把立法院的運作，淪為私人權力競逐的工具。立法院病了，病入膏肓，從這一屆的第一會期就開始亂。總預算不審、施政被癱瘓，行政部門是受害者，傅崐萁到現在還在加害人譴責受害者，應當是行政部門向失能的立法院抗議才對。

民進黨發言人林楚茵在臉書撰文表示，傅崐萁乾領薪水、翹班不協商的同時，318萬人的社福加碼金全落空，長者、弱勢家庭、國民年金給付被卡住，地方鐵路建設、國旅補助、運動場館整建也通通延宕。立法院早就病了，但全民福祉不能跟著病入膏肓。

民進黨立法院黨團書記長范雲在輿情回應記者會表示，尊重韓國瑜職權，協商該怎麼做就怎麼做。黨團最關心的是，115年度中央政府總預算案到底何時才會審完，明年度總預算案會不會發生跟今年一樣的情況，這些都關係到全國民生、部會施政，希望總預算案能儘快審完，明年的總預算案不要再延宕。

韓國瑜 傅崐萁 被害人

延伸閱讀

缺席協商韓國瑜動怒 傅崐萁：國民黨要團結

缺席預算協商...傅崐萁回應了 溫情喊話韓國瑜：軟性抗議行政權漠視國會

總預算協商 韓院長怒嗆傅崐萁「不來就辭總召」

新聞幕後／驚天一怒！推進總預算進度 韓國瑜不忍了

相關新聞

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

中國國民黨今天到屏東舉辦行動中常會，黨主席鄭麗文到場主持，現場擠進地方政治人物及支持者共1000多人，場面熱鬧，鄭麗文也致贈各參選人代表包中的包子及粽子。會後記者問到立法院長韓國瑜怒轟國民黨總召傅崐萁一事，鄭麗文只說「謝謝」並快步離開。

駐日內瓦處長否認霸凌飆罵爆料 答辯控下屬「蓄意激怒本人」

我駐日內瓦辦事處處長李冠德遭指控霸凌及違法，外交部已要求返國說明。根據李冠德提出的書面資料，他一一駁斥指控，並將矛頭指向三名下屬，反控下屬延宕工作欲先行返家，甚或是延宕工作故意不報告，「蓄意激怒本人」，他還遭到對方摔門。不過，李冠德承認罰單速度為120公里，並非遭指控的156公里，也沒酒駕。

倦勤、中傷？台北市議長戴錫欽拋震撼彈：慎重評估請辭黨部主委

2026選戰近，台北市漸升溫，除了市長選舉，有媒體報導，台北市議會議長、兼國民黨北市黨部主委戴錫欽，被指想藉民眾黨保議長位子，惹毛黨內議員。對此，戴錫欽下午受訪指出，他正考慮「主委」這職務，是不是超過負荷，無法讓大家滿意，正在慎重評估是不是要辭掉主委。

遭控濫用公帑！瓦處李冠德反指下屬做假帳 挪用經費升等高級套房原因未說明

駐日內瓦辦事處處長李冠德遭指控濫用公帑，外交部已要求李冠德返國說明，根據書面資料，李冠德指控是時任會計作假帳，且混用私人與公帳戶，已經遭他撤換；而接手的會計擅自辦理出納業務導致匯入某雇員錯誤帳戶，需重新匯款。

陸配徐春鶯涉反滲透法等罪判7年 劉世芳：取消永久居留簽辦中

中國大陸籍配偶徐春鶯涉長期與中共人士往來並匯報國內政情，新北地院昨判涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財、使大陸地區人民非法入境等罪，應執行有期徒刑7年。內政部長劉世芳今表示，依法對於台灣社會安定或國家安全有疑慮時，可取消徐春鶯的定居或永久居留資格，目前公文正在簽辦中。

經濟學人轟台灣民主遭挾持！批賴總統態度固執 反對黨引發憲政危機

《經濟學人》11日發布「挾持台灣民主」專文，抨擊台灣政治人物只顧自身利益，並將主要火力集中在反對黨，導致台灣日益難以治理，中國則成為唯一贏家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。