快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜怒罵傅崐萁 蔡其昌：感慨立法院長還不如藍黨團總召

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團總召蔡其昌（左）表示，藍白審總預算還在拖，為難公務員、癱瘓國家。聯合報系資料照
民進黨立院黨團總召蔡其昌（左）表示，藍白審總預算還在拖，為難公務員、癱瘓國家。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜昨日召集今年度總預算朝野協商，因國民黨立院黨團總召傅崐萁5度未出席而動怒。民進黨團總召蔡其昌說，韓國瑜會生氣，是因為傅崐萁不出席、也不授權，「把出席的人當傻瓜嗎？」韓國瑜可能也累積一定程度，覺得自己主持的會議都不能決定，可能感慨立法院長還不如國民黨團的總召。

蔡其昌今在立法院受訪指出，朝野協商設計本就是希望讓朝野政黨有不同意見，在這平台解決，希望所有的總召都到齊，如果總召不出席可以授權，至少他在立法院近20年時間，歷任4位總統及都是這樣方式處理，朝野協商像預算可能動輒數小時，有一個總召沒來，這幾小時就白開了。

蔡其昌說，他認為韓國瑜會生氣，是因為傅崐萁不出席、也不授權，「把出席的人當傻瓜嗎？」韓國瑜可能也累積一定程度，覺得自己主持的會議都不能決定，立法院長還不如國民黨團的總召。總召有事無法來，黨團幹部出席就授權黨團幹部決定，至少他在立法院20年來都是這慣例。

蔡其昌也說，沒看過韓國瑜這麼生氣，不要說朝野協商沒看過，「可能給一般國人同胞的印象，韓院長也很少這麼大的動怒」，他不了解藍營內部是否有矛盾，只希望能夠讓國家往前走，包括總預算、福國利民法案、讓台海維持和平的軍購可以過關，國民黨內部如何沒有特別評論。

至於在野黨的總預算刪凍提案數，蔡其昌說，要減多少案是朝野共識，韓國瑜站在國家怎麼往前運作的角度來提出建議，韓國瑜找朝野黨鞭大家一起談，盼有共識減少到一個合理範圍，讓大家表決，也是過去立法院長王金平、蘇嘉全、游錫堃到現在韓國瑜的方向，也是國會的議事慣例。

蔡其昌也質疑，但藍白是否要埋韓國瑜單，就很複雜了，並非他能評論的。今年度預算現在就算審完也8月底了，行政院馬上也要把明年總預算送進來立法院，立法院就要破歷史的紀錄，兩本預算同時在立法院。

韓國瑜 傅崐萁 蔡其昌

延伸閱讀

缺席協商韓國瑜動怒 傅崐萁：國民黨要團結

傅崐萁缺席總預算協商也未授權 韓國瑜發飆：垂簾聽政嗎？不來就辭總召

新聞幕後／驚天一怒！推進總預算進度 韓國瑜不忍了

當猴子耍？韓國瑜怒轟傅崐萁辭總召 蔡其昌一句話神預言

相關新聞

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

中國國民黨今天到屏東舉辦行動中常會，黨主席鄭麗文到場主持，現場擠進地方政治人物及支持者共1000多人，場面熱鬧，鄭麗文也致贈各參選人代表包中的包子及粽子。會後記者問到立法院長韓國瑜怒轟國民黨總召傅崐萁一事，鄭麗文只說「謝謝」並快步離開。

駐日內瓦處長否認霸凌飆罵爆料 答辯控下屬「蓄意激怒本人」

我駐日內瓦辦事處處長李冠德遭指控霸凌及違法，外交部已要求返國說明。根據李冠德提出的書面資料，他一一駁斥指控，並將矛頭指向三名下屬，反控下屬延宕工作欲先行返家，甚或是延宕工作故意不報告，「蓄意激怒本人」，他還遭到對方摔門。不過，李冠德承認罰單速度為120公里，並非遭指控的156公里，也沒酒駕。

倦勤、中傷？台北市議長戴錫欽拋震撼彈：慎重評估請辭黨部主委

2026選戰近，台北市漸升溫，除了市長選舉，有媒體報導，台北市議會議長、兼國民黨北市黨部主委戴錫欽，被指想藉民眾黨保議長位子，惹毛黨內議員。對此，戴錫欽下午受訪指出，他正考慮「主委」這職務，是不是超過負荷，無法讓大家滿意，正在慎重評估是不是要辭掉主委。

遭控濫用公帑！瓦處李冠德反指下屬做假帳 挪用經費升等高級套房原因未說明

駐日內瓦辦事處處長李冠德遭指控濫用公帑，外交部已要求李冠德返國說明，根據書面資料，李冠德指控是時任會計作假帳，且混用私人與公帳戶，已經遭他撤換；而接手的會計擅自辦理出納業務導致匯入某雇員錯誤帳戶，需重新匯款。

陸配徐春鶯涉反滲透法等罪判7年 劉世芳：取消永久居留簽辦中

中國大陸籍配偶徐春鶯涉長期與中共人士往來並匯報國內政情，新北地院昨判涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財、使大陸地區人民非法入境等罪，應執行有期徒刑7年。內政部長劉世芳今表示，依法對於台灣社會安定或國家安全有疑慮時，可取消徐春鶯的定居或永久居留資格，目前公文正在簽辦中。

經濟學人轟台灣民主遭挾持！批賴總統態度固執 反對黨引發憲政危機

《經濟學人》11日發布「挾持台灣民主」專文，抨擊台灣政治人物只顧自身利益，並將主要火力集中在反對黨，導致台灣日益難以治理，中國則成為唯一贏家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。