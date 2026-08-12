韓國瑜怒罵傅崐萁 蔡其昌：感慨立法院長還不如藍黨團總召

立法院長韓國瑜昨日召集今年度總預算朝野協商，因國民黨立院黨團總召傅崐萁5度未出席而動怒。民進黨團總召蔡其昌說，韓國瑜會生氣，是因為傅崐萁不出席、也不授權，「把出席的人當傻瓜嗎？」韓國瑜可能也累積一定程度，覺得自己主持的會議都不能決定，可能感慨立法院長還不如國民黨團的總召。

蔡其昌今在立法院受訪指出，朝野協商設計本就是希望讓朝野政黨有不同意見，在這平台解決，希望所有的總召都到齊，如果總召不出席可以授權，至少他在立法院近20年時間，歷任4位總統及都是這樣方式處理，朝野協商像預算可能動輒數小時，有一個總召沒來，這幾小時就白開了。

蔡其昌說，他認為韓國瑜會生氣，是因為傅崐萁不出席、也不授權，「把出席的人當傻瓜嗎？」韓國瑜可能也累積一定程度，覺得自己主持的會議都不能決定，立法院長還不如國民黨團的總召。總召有事無法來，黨團幹部出席就授權黨團幹部決定，至少他在立法院20年來都是這慣例。

蔡其昌也說，沒看過韓國瑜這麼生氣，不要說朝野協商沒看過，「可能給一般國人同胞的印象，韓院長也很少這麼大的動怒」，他不了解藍營內部是否有矛盾，只希望能夠讓國家往前走，包括總預算、福國利民法案、讓台海維持和平的軍購可以過關，國民黨內部如何沒有特別評論。

至於在野黨的總預算刪凍提案數，蔡其昌說，要減多少案是朝野共識，韓國瑜站在國家怎麼往前運作的角度來提出建議，韓國瑜找朝野黨鞭大家一起談，盼有共識減少到一個合理範圍，讓大家表決，也是過去立法院長王金平、蘇嘉全、游錫堃到現在韓國瑜的方向，也是國會的議事慣例。

蔡其昌也質疑，但藍白是否要埋韓國瑜單，就很複雜了，並非他能評論的。今年度預算現在就算審完也8月底了，行政院馬上也要把明年總預算送進來立法院，立法院就要破歷史的紀錄，兩本預算同時在立法院。