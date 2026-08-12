感謝韓國瑜辛苦主持預算協商 政院：盼朝野速審別卡關

立法院繼續處理今年度中央政府總預算。行政院今天表示，感謝立法院長韓國瑜辛苦主持朝野協商，希望朝野共同努力，儘速完成115年度中央政府總預算審查，116年度總預算最快20日送行政院會通過，將交立法院審議，加上後續將送交今年度追加預算，希望朝野努力，別讓3本預算互等。

行政院發言人李慧芝指出，今年度總預算至今已送入立法院349天，已經延宕快一年，感謝韓國瑜辛苦主持朝野協商，也希望朝野共同努力，儘速完成115年度中央政府總預算審查。

李慧芝表示，明年度總預算最快將在下周四、20日通過行政院院會，送交立法院審議。此外，還有攸關老農津貼、國民年金、六大社福津貼加碼，及公務人員專業加給和主管加給加薪等的今年度追加預算將送交立法院審查。

李慧芝說，為了國家整體發展、照顧國民需求、推動地方建設，行政院不樂見三本預算形成「共伴效應」。因此，希望朝野政黨共同努力，不要讓今年的預算，等到明年的預算；也不要讓今年的預算，卡到今年的追加預算。

李慧芝並說明，不只是總預算長期延宕，這兩年多來，立法院所通過的部分法案，不但涉及行政院預算權、考試院及監察院等憲政機關的職權，也有多項重要人事案也長期無法完成同意權行使；國防等攸關國家安全的重要投資，也因為審查延宕而一再受到影響。

她說，行政院尊重立法院，但各憲政機關都應該忠於憲政責任、行使憲政職權，以維護民主憲政秩序。