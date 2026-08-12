影／韓國瑜怒轟辭總召 盧秀燕：外界不必見縫插針

台中市長盧秀燕今天上午出席在梧棲國小舉行台中捷運藍線BC11標動土祈福典禮，被問到立法院長韓國瑜不滿國民黨團總召傅崐萁缺席黨團協商，大動肝火因而飆罵時表示，他們都辛苦了。韓國瑜是國會議長，也因此非常辛苦，而且身負重責大任，必須在一定的時間之內，趕快完成預算案跟法案，辛苦可想而知。

盧秀燕語鋒一轉說，傅崐萁身為總召，有黨團委員不同意見的整合，所以也有他的難處。不過他們兩位都是有智慧、又成熟的政治家，所以相信一定很快能夠化解，那外界不必多事，不必見縫插針。

另外記者提到台中市政府遭搜索，秘書處前處長顏迺倫涉嫌洩漏標案，盧秀燕表示尊重司法，不枉不縱。但這個案子是 6 年前的舊案，6 年前一查再查，沒有異樣。6 年後的今天，忽然重啟案子，而且小事大辦，還大事搜索。啟人疑竇。