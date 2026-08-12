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影／韓國瑜怒批傅崐萁 盧秀燕：二人各有難處、外界不用見縫插針

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影

立法院長韓國瑜昨天召集朝野進行第三輪協商總預算，國民黨立法院黨團總召傅崐萁未到場，韓國瑜怒批像慈禧太后垂簾聽政，台中市長盧秀燕今天在梧棲區活動中受訪表示，二人各有難處，外界不用見縫插針。

台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，盧秀燕現場受訪表示，他們都辛苦了，韓國院長是國會議長，他非常的辛苦，而且他身負重責任，必須在一定的時間之內，趕快完成預算案跟法案，辛苦可想而知，傅總召要做黨團委員不同意見的整合，所以他也有他的難處。不過他們二位都是有智慧、又成熟的政治家，她相信一定很快能夠化解，外界就不必多事、不必見縫插針。

台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影

台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影

韓國瑜 盧秀燕 傅崐萁 國民黨團

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