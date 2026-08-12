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韓國瑜轟傅崐萁 翁曉玲：始作俑者是不尊重立法院的行政院

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左）昨日召集朝野協商今年度中央政府總預算案，國民黨團總召傅崐萁缺席，韓國瑜不滿飆罵。聯合報系資料照
立法院長韓國瑜（左）昨日召集朝野協商今年度中央政府總預算案，國民黨團總召傅崐萁缺席，韓國瑜不滿飆罵。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜昨在朝野協商總預算時，因不滿國民黨立院黨團總召傅崐萁缺席，且書記長林沛祥稱未獲授權，怒批「垂廉聽政」。國民黨立委翁曉玲今受訪時說，韓國瑜可能也是心急，希望預算快點通過；傅崐萁也並非偷懶不出席會議，始作俑者還是行政院過去這段時間不尊重立法院。

國民黨立委翁曉玲表示，每次的預算審查會議中，行政機關首長不斷地嗆立委、攻擊立委，像前幾次會場上發言的時候，行政院秘書長張惇涵的確有對她有一些言語上的攻擊。傅崐萁非常愛護黨團委員，所以坐在旁邊聽時，也覺得張惇涵這樣的發言非常不當，後來傅崐萁也有一些稍微情緒性、自言自語的發言，就沒想到又被放大。

翁曉玲指出，整個會場討論的過程中，不只是委員們和行政機關針鋒相對，韓國瑜作為主席也要進行一些相關的議事協調，大家的壓力都很大。所以韓國瑜在處理議事上，希望委員盡可能少一點發言，多去討論其他案子，這方面她都尊重韓國瑜的主持。

翁曉玲說，昨天的狀況，韓國瑜可能也是心急，希望預算案能夠快一點的審理通過，但是有些案子基本上沒有那麼容易處理。至於傅崐萁為什麼昨天沒有到現場，她認為也有其他原因，像其實委員們是星期一下午才收到星期二下午要召開預算審查會議，委員們各自都有一些事先的規劃安排。

翁曉玲表示，始作俑者還是行政院在過去這段時間完全不尊重立法院。行政院承諾要提出的修法，或有沒有將三讀通過的法律案覆議？行政院不檢討自己，反而處處都在攻擊立法院，非常惡劣。韓國瑜昨天說「君子務本，本立而道生」，希望這句話賴清德總統和行政院長卓榮泰要聽進去，應遵守憲法與法律，也要尊重國會，行政權不斷擴大、濫用會受到人民的斥責，民意也會反撲。

翁曉玲指出，國民黨的預算提案基本上都有事先跟行政機關溝通，大概是民眾黨對提案比較堅持，所以民眾黨的預算案的數量可能比較多。不過，不能因為怕立委們表決得很辛苦，所以無論如何就要搓掉一些案子，若預算案還是要表決，她也希望全民能支持國民黨的一些刪減案。

翁曉玲也說，韓國瑜希望預算案能快速進行，最好星期五就能表決。在此之前，若大家能把意見匯整並做出決定，那對於韓國瑜當主席主持政黨協商，也是好的事情。

國民黨團首席副書記長許宇甄也指出，傅崐萁缺席前已事先告知黨團內部，傅崐萁主要想表達對韓國瑜主持協商辛苦的體諒，同時更要對行政院「踐踏立法權」提出嚴正抗議。許多三讀通過並經總統公布的法案，行政院卻未依法編列預算，才是導致預算審查僵局至今的根本主因。

韓國瑜 翁曉玲 傅崐萁

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