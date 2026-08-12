影／檢方偵辦中市官員涉洩密案 盧秀燕：重啟案小事大辦啟人疑竇

台中地檢署偵辦台中市參議顏迺倫擔任秘書處長期間涉2020年模擬聯合國勞務採購洩密案，並查出現任主秘黃雅希、科長洪隆益及時任市長盧秀燕秘書的李政軒涉案；盧秀燕今天在梧棲區活動中受訪表示，尊重司法、毋枉毋縱，她說此案是6年前的舊案，當時查無異樣。今天忽然重啟案子，而且小事大辦，大肆搜索，啟人疑竇，尤其在賴總統帶民進黨的中常會親征台中市後，此時做出這樣的動作，啟人疑竇。

台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。盧秀燕今天接受記者訪問檢方追查洩密案看法，她說尊重司法、毋枉毋縱，但另外一方面，這個案子是6年前的舊案，6年前一直查一直查，沒有異樣，6年後的今天忽然重啟案子，而且小事大辦，還大肆搜索，啟人疑竇，尤其在賴總統帶民進黨的中常會親征台中市後，這時候做出這樣的動作，啟人疑竇，不了解為什麼會這樣子。

台中地檢署偵辦台中市參議顏迺倫擔任秘書處長期間涉2020年模擬聯合國勞務採購洩密案，並查出現任主秘黃雅希、科長洪隆益及時任市長盧秀燕秘書的李政軒涉案，六日複訊後命顏女、李各15萬元、30萬元交保，不排除案情向上發展。中市府回應，尊重司法，但調查局五年前就成案調查，不清楚為何最近才發動搜索。中檢說，調查局去年報指揮後即分案追查。