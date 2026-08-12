快訊

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

獨／詐慈濟10.6億…律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」 金流耐人尋味

聽新聞
0:00 / 0:00

影／檢方偵辦中市官員涉洩密案 盧秀燕：重啟案小事大辦啟人疑竇

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影

台中地檢署偵辦台中市參議顏迺倫擔任秘書處長期間涉2020年模擬聯合國勞務採購洩密案，並查出現任主秘黃雅希、科長洪隆益及時任市長盧秀燕秘書的李政軒涉案；盧秀燕今天在梧棲區活動中受訪表示，尊重司法、毋枉毋縱，她說此案是6年前的舊案，當時查無異樣。今天忽然重啟案子，而且小事大辦，大肆搜索，啟人疑竇，尤其在賴總統帶民進黨的中常會親征台中市後，此時做出這樣的動作，啟人疑竇。

台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。盧秀燕今天接受記者訪問檢方追查洩密案看法，她說尊重司法、毋枉毋縱，但另外一方面，這個案子是6年前的舊案，6年前一直查一直查，沒有異樣，6年後的今天忽然重啟案子，而且小事大辦，還大肆搜索，啟人疑竇，尤其在賴總統帶民進黨的中常會親征台中市後，這時候做出這樣的動作，啟人疑竇，不了解為什麼會這樣子。

台中地檢署偵辦台中市參議顏迺倫擔任秘書處長期間涉2020年模擬聯合國勞務採購洩密案，並查出現任主秘黃雅希、科長洪隆益及時任市長盧秀燕秘書的李政軒涉案，六日複訊後命顏女、李各15萬元、30萬元交保，不排除案情向上發展。中市府回應，尊重司法，但調查局五年前就成案調查，不清楚為何最近才發動搜索。中檢說，調查局去年報指揮後即分案追查。

盧秀燕 台中 台中市

延伸閱讀

昨才請辭！前北市府發言人李政軒30萬交保 捲入台中市府洩密案

議員指盧秀燕幕僚涉洩密籲徹查 市府：依法辦理

北市前發言人、中市前秘書處長涉洩密 市府：舊案近日搜索令人費解

議員追李政軒辭職時間軸 北市府：配合調查後請辭

相關新聞

高喊團結 傅崐萁：無聲勝有聲 家和萬事興 韓院長辛苦了

立法院長韓國瑜昨日召集今年度總預算朝野協商，因國民黨立院黨團總召傅崐萁未出席，罕見對傅崐萁發火，傅崐萁以聲明回應，他不出席是因要「軟性抗議」行政院漠視國會。傅崐萁今日面對媒體時僅短暫回應，韓院長辛苦了，「無聲勝有聲，家和萬事興」，強調國民黨要團結。

陸配徐春鶯涉反滲透法等罪判7年 劉世芳：取消永久居留簽辦中

中國大陸籍配偶徐春鶯涉長期與中共人士往來並匯報國內政情，新北地院昨判涉犯反滲透法、銀行法、詐欺取財、使大陸地區人民非法入境等罪，應執行有期徒刑7年。內政部長劉世芳今表示，依法對於台灣社會安定或國家安全有疑慮時，可取消徐春鶯的定居或永久居留資格，目前公文正在簽辦中。

經濟學人轟台灣民主遭挾持！批賴總統態度固執 反對黨引發憲政危機

《經濟學人》11日發布「挾持台灣民主」專文，抨擊台灣政治人物只顧自身利益，並將主要火力集中在反對黨，導致台灣日益難以治理，中國則成為唯一贏家。

強調社宅「13萬戶目標沒改變」 劉世芳：坊間傳的數字非事實

賴政府推動社宅政策遭外界質疑從13萬戶下修為3萬戶，是數目跳票。內政部長劉世芳今赴內政委員會針對青年購屋等政策、配套等專題報告，受訪時強調，目前13萬戶目標並沒改變，民間社團或坊間流傳的數字並非事實。其中3萬戶是尋求與地方政府合作的部分，第一階段的3萬戶已經沒有問題。

強調避免台海一戰不急於決定終局 鄭麗文：重大改變都必須尊重台灣人

國民黨主席鄭麗文日前接受美國「時代」（TIME）雜誌專訪，專訪於昨日晚間刊出，議題包括兩岸關係、台灣安全、國防政策，以及台灣在當前國際局勢下的角色。鄭麗文表示，任何重大改變都必須尊重台灣人民的利益與意願，現階段最重要的不是急於決定終局，而是避免台海走向一場沒有人承受得起的戰爭，為下一代保留和平、繁榮以及自主選擇未來的空間。

影／韓國瑜怒批傅崐萁 盧秀燕：二人各有難處、外界不用見縫插針

立法院長韓國瑜昨天召集朝野進行第三輪協商總預算，國民黨立法院黨團總召傅崐萁未到場，韓國瑜怒批像慈禧太后垂簾聽政，台中市長盧秀燕今天在梧棲區活動中受訪表示，二人各有難處，外界不用見縫插針。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。