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缺席協商韓國瑜動怒 傅崐萁：國民黨要團結

中央社／ 台北12日電

立法院長韓國瑜昨天主持總預算案協商時，因國民黨團總召傅崐萁缺席，罕見動怒。傅崐萁今天表示，這件事很簡單，家和萬事興，無聲勝有聲。「韓院長您真的辛苦了，國民黨要團結」。

韓國瑜昨天主持115年度中央政府總預算案朝野協商，眼見國民黨立法院黨團總召傅崐萁缺席，也不授權黨團幹部，罕見動怒「慈禧太后垂簾聽政是不是？」要求傅崐萁本人出席協商，或授權給黨團書記長，要不辭掉總召，「我們拿了職權，不是用來耍派頭」。

傅崐萁昨天發布新聞稿指出，他缺席絕不是不尊重韓國瑜或其他黨團，是不忍心、不願意看韓國瑜受到行政院的種種糟蹋，選擇用一個軟性的方式，表達對行政權漠視立法權的嚴正抗議。

傅崐萁今天在國民黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄陪同下，於其立法院外辦公室樓下接受媒體訪問。

針對缺席朝野協商及韓國瑜罕見動怒，傅崐萁表示，大家辛苦了，大家都很關心，這件事很簡單，家和萬事興，無聲勝有聲，「韓院長您真的辛苦了，國民黨要團結」。

此外，前立法院長王金平上午拜會前民進黨團總召柯建銘，被問到韓國瑜動怒一事表示，他已經卸任，不評論任何其他院長的事情。

媒體詢問王金平，以前擔任立法院長主持朝野協商時，是否也有動怒，一旁的柯建銘表示，沒有。王金平則說，動怒是對不起自己，動怒的時候，五臟六腑都翻騰，對自己的健康不好。希望立法院一切都能夠順利進行，早日通過總預算。

對於韓國瑜動怒，林沛祥今天受訪表示，外界不用急著幫國民黨製造矛盾，因為黨團立場一致，該執行的法律要執行，該副署的法律要副署，該編列的預算要依法編列。有人在協商現場鎮守崗位，也有人負責溝通協調，各司其職。

林沛祥說，他身為本會期的書記長，清楚自己的權責，他負責業務，決策是黨團一起決定，需要黨團三長一起決定，所以在這種情況下，他非常不願說自己獲得全部人的授權，這是他的態度。

林沛祥說，兩邊都有立場，不過也充滿智慧與包容，但也都有急迫的點，像是大家清楚知道會期沒剩下幾天，有許多案子要過，身為立法院的大家長，韓國瑜當然會急，急的時候什麼話都講得出來，他了解韓國瑜的急躁，所以絕對不會怪韓國瑜。

國民黨立委翁曉玲受訪表示，昨天的狀況，她認為韓國瑜可能也是心急，希望預算案能趕快審過，但有些案沒那麼容易處理，始作俑者還是因為行政院在過去這段時間，完全不尊重立法院，不副署三讀通過的法律。

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