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韓國瑜不滿傅崐萁缺席協商 侯友宜：大家各司其職

中央社／ 新北12日電

新北市長侯友宜今天針對立法院長韓國瑜不滿國民黨團總召傅崐萁缺席中央政府總預算協商一事表示，大家各司其職、同心齊力，希望「讓我們的預算能夠順利能夠完成」。

侯友宜今天主持市政會議後接受媒體聯訪，媒體詢及對立法院協商中央政府總預算案，韓國瑜不滿傅崐萁缺席及不授權黨團幹部的意見。

侯友宜表示，總預算攸關公共建設、社會福利推動，所以，該編的預算一定要編進去，該審查的也要做好嚴格監督及把關。

他表示，每一個人都是為人民、為國家做事，大家各司其職、同心齊力，希望讓預算能夠順利完成，也讓人民所期待的相關建設跟福利，能夠快速的推動。

媒體也詢及國立原住民族博物館的選址爭議，侯友宜表示，這是非常可惜的一件事，也很無奈啦。因為中央政策轉彎後，原民博物館就轉到高雄去了。

侯友宜表示，雖然中央政策轉彎，新北市也沒有氣餒過，興建了原民的「原力廣場」，讓原住民能夠在此舉辦歲時祭儀等各類的活動。所以，雖然中央政策轉彎，但是新北市還是全力推動原住民的文化。

韓國瑜 侯友宜 傅崐萁

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