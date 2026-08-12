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高喊團結 傅崐萁：無聲勝有聲 家和萬事興 韓院長辛苦了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜昨日召集今年度總預算朝野協商，因國民黨立院黨團總召傅崐萁未出席，罕見對傅崐萁發火。傅崐萁今日面對媒體時僅短暫回應，韓國瑜辛苦了，「無聲勝有聲，家和萬事興」，強調國民黨要團結。記者屈彥辰／攝影
立法院長韓國瑜昨日召集今年度總預算朝野協商，因國民黨立院黨團總召傅崐萁未出席，罕見對傅崐萁發火。傅崐萁今日面對媒體時僅短暫回應，韓國瑜辛苦了，「無聲勝有聲，家和萬事興」，強調國民黨要團結。記者屈彥辰／攝影

立法院長韓國瑜昨日召集今年度總預算朝野協商，因國民黨立院黨團總召傅崐萁未出席，罕見對傅崐萁發火，傅崐萁以聲明回應，他不出席是因要「軟性抗議」行政院漠視國會。傅崐萁今日面對媒體時僅短暫回應，韓院長辛苦了，「無聲勝有聲，家和萬事興」，強調國民黨要團結。

對於韓國瑜在協商會場批評缺席的傅崐萁，昨天夾在中間國民黨團書記長林沛祥表示，外界不用急著幫國民黨製造矛盾，黨團立場始終一致，該執行的法律要執行，該簽署的法律要簽署，該編列的預算也必須依法編列。目前有人在協商現場，有人負責溝通協調，各自分工。國民黨團雖有立場，但同時也考慮到國家預算應儘快推進，因此兩邊事實上是各司其職。

針對韓國瑜希望朝野黨團將總預算案修正動議縮減至100案左右，林沛祥說明，在滾動式調整中，考慮到會期時間有限，且今年度總預算已通過3分之2，每位委員都能理解狀況，政府各部門也正與留案委員進行溝通。

林沛祥並表示，他身為本會期的黨團書記長，非常清楚自己職責範疇，他主要負責業務，而決策則需由黨團三長及黨團全體決定。在這種情況下，他不願冒然宣稱已獲全體授權，這是他個人的態度。

對於昨日在協商現場遭到韓國瑜當面質疑，林沛祥表示並不覺得委屈，韓國瑜與傅崐萁各有立場，也相信兩邊都具備智慧與包容，各自有急迫的考量。本會期所剩天數不多，仍有許多攸關國計民生的法案需要通過。林沛祥也為韓國瑜緩頰，韓國瑜身為國會大家長，難免焦急，人急迫時什麼話都講得出來，而他身為立委，能理解韓國瑜的心情。

針對民進黨解讀韓國瑜昨日對傅崐萁發火是意在爭取2028年大選，林沛祥認為絕無此事，韓國瑜僅是恪守立法院長的職責，並強調「各人自掃門前雪，莫管他人瓦上霜」，國民黨團開記者會時極少批評其他黨團，因做好自己事情才是重點，同時奉勸民進黨不要凡事見縫插針，明眼人看的非常清楚，這樣難看。

林沛祥補充，擔任書記長半年以來，他從未直接回應民進黨團的各項說法，因為民進黨委員同為國會議員，其預設的政治立場與臆測並非國民黨團應回應的。他反問，正常人都會好奇為何要干涉他人家務事，賴清德總統是否會對前總統蔡英文在外到處當榮譽主委而覺得尷尬，例如蔡英文前往台東時，同時拉著台東縣長饒慶鈴與民進黨參選人陳瑩的手，饒慶鈴才剛被陸委會副主委梁文傑修理過，態度令人費解，但他對此同樣未多做評論。

對於傅崐萁在聲明中提及，對行政院漠視國會及未依法編列軍人加薪預算等表達「軟性抗議」，林沛祥表示，黨團三長對此一直保持良好溝通，自去年底行政院決定不編列軍人加薪及警消權益相關預算後，黨團相當強烈，他期待行政院能儘快給予第一線承擔生命風險的軍警消正面回應，不要讓軍警消在第一線冒著生命危險，還要擔心這工作值不值得做。

傅崐萁 韓國瑜 朝野協商

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