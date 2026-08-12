賴政府社宅政策跳票? 劉世芳：13萬戶目標不變

賴政府推動社宅政策遭外界質疑從13萬戶下修為3萬戶，是數目跳票。內政部長劉世芳今赴內政委員會針對青年購屋等政策、配套等專題報告，受訪時強調，民間社團或坊間流傳的數字並非事實，所謂的13萬戶的目標，到目前為止並沒有改變，那3萬戶是尋求地方政府一起來合作的部分，所以第一階段的3萬戶已經沒有問題，未來的6年的期間或是7年的期間，仍然朝著13萬戶的目標來前進，

對於兆基風波持續，外界質疑是否有單一業者過度集中問題？門檻要如何防範？劉世芳表示，過去十天、半個月以來，內政部提的方向首先是房客與房東的權益一定不變；包租代管業務也維持正常。內政部與各縣市地方政府、公會開會交換意見後，「目前房東與房客並未出現恐慌或要解約的狀況」。

劉世芳表示，寄居蟹業者手頭上擁有的6600戶，六大租服公會已願意轉銜接手續約，讓繼續承租的契約可以維持。針對業者是否過度集中，確實有檢討空間。內政部未來會研議是否針對包租代管業者建立類似品保的互相協助機制；或在租賃住宅市場發展及管理條例中下設授權辦法，當包租代管公司營運出現異常狀況時，政府可提前接管或提前終止契約，未來會做一個檢討。

對徐春鶯涉犯「反滲透法」等罪被法院判刑7年。劉世芳表示，按照「兩岸條例」以及現在的「定居許可辦法」33條，就是對於台灣的社會安定或者是國家安全有疑慮的時候，可以按照33條來取消他的定居或者是永久居留的資格。媒體追問，是否會註銷她的身份？劉世芳表示，會註銷，現在公文在簽辦當中，因為內政部也需要等法院的正式判決書的內容，因為台灣是一個有法治的國家，很多人在詢問說那徐春鶯如果未來定讞以後要不要在台灣服刑，確實沒有錯，因為他是在台灣犯罪。