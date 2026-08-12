韓國瑜重批傅崐萁 王金平：動怒對不起自己 對身體不好

立法院長韓國瑜昨日罕見對國民黨團總召傅崐萁缺席動怒，恰好立法院前院長王金平12日與民進黨團前總召柯建銘會面，王金平說，動怒是對不起自己，對自己的健康不好，並表達希望立法院能順利進行，早日通過總預算案。

韓國瑜昨針對總預算再度召集朝野協商，對於傅崐萁未出席，又未授權黨團書記長，韓國瑜忍不住批評說，「是慈禧太后垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態發展嗎？已經連續幾次不到了！」

韓國瑜甚至稱傅崐萁乾脆辭掉總召；韓國瑜說，「總召不幹了嘛，不是比較輕鬆嗎？哪有這樣子做的呢？君子務本的本是什麼？你肩膀上有這個責任」。

王金平今拜訪柯建銘，被問及是不是與韓國瑜動怒有關。王金平說，他們是之前已經約好，沒想到會在敏感的時刻來到敏感的地點，來看敏感的人物；被問到過去有沒有在野黨或執政黨最後沒有在協商簽名，柯建銘回答說，當然沒有過。

有媒體詢問說，王金平是否在過去主持朝野協商時也這樣動怒過？王金平回答說，動怒是對不起自己，稱動怒的時候，五臟六腑都翻騰，對自己的健康不好；王金平也說，希望立法院一切都能夠順利進行，早日完成總預算審查，通過總預算案。