劉世芳：社宅直接興辦改多元興辦 13萬戶目標不變

外界質疑總統賴清德承諾興建13萬戶社宅，跳票為3萬戶。內政部長劉世芳今天說，直接興辦會改成多元興辦，13萬戶社宅目標不變。至於3萬戶是內政部尋求地方政府合作的部分，也就是第一階段3萬戶已經沒有問題。

立法院內政委員會邀請劉世芳、國土署長蔡長展等，就13萬戶社宅興辦檢討等專題報告並備質詢。

外傳中央政府直接興辦社宅只剩3萬戶，劉世芳會前接受媒體聯訪指出，坊間數目不是事實，13萬戶目標並未改變，3萬戶是尋求地方政府一起合作的部分，是第一階段3萬戶已經沒有問題，未來的6年或7年期間，仍朝13萬戶目標前進。

針對兆基屋管公司風波，外界質疑過度集中單一業者，以及業者的營保金新台幣500萬與押金專戶比例是否調高。

劉世芳說，內政部過去半個月所提方向就是房東與房客權益不變，以及包租代管業務維持正常。經與各縣市地方政府以及6大租賃服務公會交換意見，目前房東與房客並沒有出現恐慌或解約的情形。至於寄居蟹公司共有6600戶社宅包租代管案件，6大租服公會已願意接手繼續承租契約。

劉世芳指出，單一業者是否過度集中，確實有檢討空間，也就是未來包租代管業者是否可以類似像旅行業者品質保證機制互相協助，或在租賃服務條例下設授權辦法，若公司營運不正常，是否可提前接管或提前終止契約，內政部會檢討。

此外，民進黨立委黃捷質詢社宅目標是否跳票。劉世芳答詢，賴總統同意的13萬戶社宅，「直接興辦會改成多元興辦，但13萬戶就是13萬戶」。興辦社宅需要時間，未來若以都更等方式增加社宅，會作為婚育宅。

針對3萬戶數字從何而來，劉世芳說，這是報行政院時擬的草案計畫，中央會先與各縣市政府討論是否有適合土地、整體開發計劃或都更等。

蔡長展補充，每次盤點社宅數量，一定會與地方政府開會，將沒問題、可以蓋的土地寫在報院計劃中，報院計劃每年都會滾動檢討，目前已與地方政府協調第一階段可做的量，若後續地方政府再盤點出更多土地，中央就會再核定新案，因此會分為很多階段。

黃捷追問，這是否代表3萬戶是目前第一階段已經盤點出來可以做的，剩下10萬戶是希望地方政府找到更多土地後，陸續達到13萬戶目標。劉世芳回答「對」，除了地方政府配合，也拜託立法院支持攸關婚育宅的容獎條例3法，刺激更多民間業者配合。