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政院感謝韓國瑜辛苦主持協商 盼朝野速審預算別卡關

中央社／ 台北12日電

行政院今天表示，感謝立法院長韓國瑜辛苦主持朝野協商，也希望朝野共同努力，儘速完成115年度中央政府總預算審查，116年度總預算最快20日送行政院會通過後交立法院審議，加上後續將送交今年度追加預算，希望朝野努力，別讓3本預算互等、互卡。

行政院發言人李慧芝今天表示，今年度總預算送入立法院已經349天，延宕快一年，感謝韓國瑜辛苦主持朝野協商，也希望朝野共同努力，儘速完成115年度中央政府總預算審查。

李慧芝說，行政院會最快將在20日通過明年度總預算，送交立法院審議，後續還有攸關老農津貼、國民年金、6大社福津貼加碼，及公務人員專業加給和主管加給加薪等今年度追加預算將送交立法院審查。

李慧芝表示，為了國家整體發展、照顧國民需求、推動地方建設，行政院不樂見3本預算形成「共伴效應」，期盼朝野政黨共同努力，別讓3本預算互等、互卡。

根據預算法46條，中央政府總預算案與附屬單位預算及其綜計表，經行政院會議決定後，交由中央主計機關彙編，由行政院於會計年度開始4個月前提出立法院審議，並附送施政計畫。換句話說，行政院在每年8月底之前，必須將新年度總預算案提交立法院審議。

李慧芝提到，不只是總預算長期延宕，近年來，立法院所通過的部分法案，不但涉及行政院預算權、考試院及監察院等憲政機關的職權，也有多項重要人事案長期無法完成同意權行使；國防等攸關國家安全的重要投資，也因為審查延宕而一再受到影響。

她說，行政院尊重立法院，但各憲政機關都應該忠於憲政責任、行使憲政職權，以維護民主憲政秩序。

韓國瑜 朝野 預算

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