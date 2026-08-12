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遭疑與兆基關係 花敬群：社宅包租代管不等於國家住都中心 也不等於我

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國家住都中心董事長花敬群遭質疑變相圖利，他今強調，他對是非善惡分別得很清楚。記者張曼蘋／攝影
國家住都中心董事長花敬群遭質疑變相圖利，他今強調，他對是非善惡分別得很清楚。記者張曼蘋／攝影

包租代管龍頭「兆基」創辦人李建成爆財務危機，國家住都中心董事長花敬群遭質疑變相圖利。對於民眾黨立委許忠信質詢時提出多項質疑，花敬群強調，他對是非善惡分別得很清楚；隨後更怒回，「社宅包租代管政策不等於國家住都中心，也不等於花敬群」、「你是法律系大教授，不該有這樣的邏輯觀念！」

立法院內政委員會今邀劉世芳、國土署長蔡長展等就「高房價環境下青年安心成家購屋優惠貸款3.0政策檢討：青年購屋門檻、首購資格認定、年齡限制、申貸年齡與核貸年限總合限制及政策上路對於落實居住正義、健全房市政策與配套措施」等進行專題報告並備質詢。

許忠信先是提及兆基的公司債爭議，再問「花敬群董事長跟李建成的關係如何？」花敬群說，當然就是因為從事社宅包租代管工作後，彼此才認識，兆基公司這麼多年來做的社宅包租代管，其實三分之二是縣市政府辦的案件，三分之一是中央政府的案件，所以兆基過去的經營業務被民眾信任的基礎，其實有三分之二是來自於縣市政府的包租代管案件，不能都扯到中央住都中心身上。

至於許忠信質疑，「媒體報導」雙方是經常爬山的山友。花敬群說，「那是委員你們說的吧？媒體為什麼這樣說我不知道！」，隨後強調，他這個人是非善惡分別得很清楚，請相信他對是非善惡的態度。媒體報導也是這幾天的事，但是投資人投資這些公司債是前幾年的事，怎麼會有關係？

許忠信說，不是只有媒體報導的關係，「也就是說你跟李建成……因為包租代管的業務，你跟他熟悉。」花敬群接著說， 「我想柯文哲跟他更熟吧！」

花敬群強調，他跟李建成就是因業務認識，彼此為推動業務，有些時候跟產業開會時會一起討論，那次的爬山就是兆基公司邀請產業界二、三十位朋友一起到平等里，就這麼一次，硬要說到好像有怎麼樣的幕後黑手等，「我覺得好像有點超過太多了！」

對於許忠信質疑住都中心的債信被業者用來作為籌資工具，花敬群說明，「社會住宅包租代管政策不等於國家住都中心，也不等於花敬群」、 「你硬要把這些東西扯到我的身上，扯到住都中心身上。其實我覺得你學法律，你是法律系大教授，你不應該有這樣的邏輯觀念！」、「我很遺憾大教授是這樣子來分析理論的。」

花敬群 包租代管 兆基

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