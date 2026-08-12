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中市府遭搜索掀政治攻防 議員：未審先判逼公務員下台令人寒心

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員朱暖英要求，司法案件不能未審先判，讓公務員寒心。記者陳秋雲／攝影
台中市議員朱暖英要求，司法案件不能未審先判，讓公務員寒心。記者陳秋雲／攝影

針對檢調近日搜索台中市政府秘書處，引發外界關注，台中市議員朱暖英今天在議會質詢時呼籲，案件目前仍在偵查階段，我國司法也採無罪推定原則，在證據與責任尚未釐清前，不應對相關人員「未審先判」，更不該要求涉案公務人員調職或辭職，讓長期投入市政工作的基層同仁承受不必要的政治壓力。

朱暖英指出，案件涉及多年前的相關事務，如今卻在政治敏感時刻重新受到高度關注，難免引發外界對是否存在「政治操作」的疑慮。她質詢法制局長李善植，從司法實務來看，若案件涉及違法情事，理應在第一時間進行證據保全，相關案件既已歷經多年、也曾多次立案調查，如今才發動搜索，時機確實令人不解。

朱暖英強調，司法案件應回歸證據與法律，由司法機關依法調查，在真相尚未釐清、責任尚未確認之前，不應先替公務人員貼上標籤，更不應將司法偵辦轉化為政治攻防。「這些同仁每天都認真投入市政工作，如今卻因案件偵辦遭受政治攻擊，要他們情何以堪？」

她認為，司法調查可以進行，但政治人物不應在司法程序尚未完成前先行定罪，尤其不能讓基層公務員成為政治攻防的犧牲品。

秘書處長回應表示，感謝朱暖英關心基層公務同仁，也看到同仁在事件中承受的壓力。她指出，秘書處同仁平時都相當認真投入工作，相信相關政治問題不會影響同仁做好本分的決心；秘書處也會持續給予同仁必要的關心與支持，讓大家能夠安心工作。

公務員 議員 政治

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