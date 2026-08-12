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接受時代專訪 鄭麗文：兩岸重大改變須尊重台灣人意願

中央社／ 台北12日電

國民黨主席鄭麗文接受美國時代雜誌專訪時說，台灣需要足夠的自我防衛能力，也不能放棄對話與和平；兩岸任何重大改變都必須尊重台灣人民的利益與意願，現階段最重要的不是急於決定終局，而是避免台海走向一場沒有人承受得起的戰爭。

國民黨今天發布新聞稿表示，鄭麗文日前接受美國時代（TIME）雜誌專訪，內容於11日晚間刊出；時代雜誌以鄭麗文從青年時期參與民主運動，到擔任國民黨主席的政治歷程為切入點，並聚焦鄭麗文4月率團訪問中國大陸、與中共總書記習近平會面，以及6月率團訪美所提出的兩岸及國際政策主張。

鄭麗文在專訪中表示，台海長期處於高度緊張與敵意之中，缺乏有效溝通只會增加誤判與衝突的風險；因此她上任後選擇主動跨出第一步，希望在九二共識的基礎上，逐步建立可持續、制度化的兩岸和平關係。她認為台灣不能永遠被定位為大國競爭的前線，更不能成為地緣政治下的棋子，台灣應思考如何創造自己的戰略空間，而不是讓選擇越來越少。

鄭麗文認為，第一島鏈不應只是軍事上的第一線，更應該成為和平與繁榮的第一線。台灣有能力與美國、日本、中國大陸以及區域重要夥伴保持溝通，在不同力量之間創造和平與合作的可能，這才是台灣真正應該發揮的價值。

國防議題上，鄭麗文說，國民黨向來支持強化自我防衛，也支持合理、必要的對美軍購；但所有重大國防支出都應接受國會正常審查，符合財政紀律，確保每一分人民的納稅錢真正用在提升台灣防衛能力。真正穩健的安全政策不能只有軍備，也不能只有對話，而必須同時具備足夠的防衛能力、危機管理機制以及政治溝通管道。

針對兩岸未來，鄭麗文表示，任何重大改變都必須尊重台灣人民的利益與意願，現階段最重要的不是急於決定終局，而是避免台海走向一場沒有人承受得起的戰爭，為下一代保留和平、繁榮以及自主選擇未來的空間。

國民黨指出，時代雜誌報導關注台灣社會對兩岸關係的態度，面對持續升高的區域風險，如何在安全與交流、嚇阻與對話之間找到平衡，已成為台灣未來無法迴避的重要課題。

鄭麗文說，台灣要走向戰爭，還是和平，這不只是國民黨的選擇，更是台灣這一代人必須共同回答的問題。國民黨將持續以台灣人民的安全與利益為核心，在強化自身實力的同時恢復溝通、降低敵意，讓台灣從衝突的最前線，走向和平與繁榮的第一線。

鄭麗文 台灣人 兩岸

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