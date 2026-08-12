傅崐萁挨批喊「韓院長辛苦了」 網酸：有時間發文 沒時間開會？

立法院長韓國瑜昨天主持朝野協商總預算時，重批國民黨立院黨團總召傅崐萁。傅崐萁昨晚發臉書表示，對他未出席協商所提出的嚴正指教，「韓院長辛苦了」。有網友在傅崐萁臉書留言，「讓大家都因為你耍大牌一直延誤下去，這是很好的處理方式嗎？」

傅崐萁貼文指出，這兩年來，在行政權不斷擴張、立法院權力屢遭漠視的情況下，立法院要推動任何一項福國利民的法案，都非常不容易；韓國瑜主持朝野協商，居中協調、尋求共識，一次又一次化解朝野歧見，韓國瑜付出的辛勞，大家有目共睹。他由衷感謝，也完全理解韓國瑜今天為何會有如此嚴正的提醒。

針對韓國瑜罕見發怒，有網友在韓國瑜的臉書貼文下方表示，「韓院長太溫柔了，對付鴨霸的行政院，跟他們好好講話只會被當成好欺負」、「全力支持韓院長，傅崐萁就是故意在耍院長，想把院長變成跟民進黨一樣無恥，心態非常的可惡，院長加油」，但也有網友表達不同意見，「難道韓國瑜要做第二個藍皮綠骨的王金平？韓國瑜對民進黨太軟弱。」

在傅崐萁貼文下，有網友反諷說，「好的，我下次翹班不請假不找代班，主管罵我就跟他說，您辛苦了，但我實在有苦衷，因為不忍見主管您被奧客欺負乾脆不來了，免得看到傷心。」、「有時間打這篇文章，沒時間去開會？」也有網友表示，「若認為行政院漠視立法權，理應透過朝野協商直接表達立場、要求行政院說明，你身為黨團重要幹部，選擇缺席協商作為抗議方式，不是反而削弱了監督與發聲的機會嗎？這恐怕才是外界最想知道的問題。」

此外，有網友發現傅崐萁在朝野協商前，還在臉書發文說民進黨政府「五年前擋疫苗」，貼文底下被網友留言，「不去立法院上班，在幹嘛？」、「君子務本，非君子忘本」、「五度缺席，總召還是換合適的人好了，別浪費時間，要做不做的，盡做一些沒意義的事，過去式硬要陳年往事，現在進行式都不動」、「不想好好當總召去政黨協商就別幹，國民黨就快被你拉下了，院長罵人影片狂傳了。」