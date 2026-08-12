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強調社宅「13萬戶目標沒改變」 劉世芳：坊間傳的數字非事實

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳（中）今赴內政委員會針對青年購屋等政策、配套等專題報告。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳（中）今赴內政委員會針對青年購屋等政策、配套等專題報告。記者張曼蘋／攝影

賴政府推動社宅政策遭外界質疑從13萬戶下修為3萬戶，是數目跳票。內政部劉世芳今赴內政委員會針對青年購屋等政策、配套等專題報告，受訪時強調，目前13萬戶目標並沒改變，民間社團或坊間流傳的數字並非事實。其中3萬戶是尋求與地方政府合作的部分，第一階段的3萬戶已經沒有問題。

對於內政部社宅目標是否有調整，劉世芳表示，民間社團或坊間傳的數字並非事實。其中3萬戶是尋求與地方政府合作的部分，第一階段的3萬戶已經沒有問題，未來六至七年期間，內政部仍會朝著13萬戶的目標前進。

媒體追問兆基風波持續，外界質疑是否有單一業者過度集中問題？門檻要如何防範？劉世芳表示，過去十天、半個月以來，內政部提的方向首先是房客與房東的權益一定不變；包租代管業務也維持正常。內政部與各縣市地方政府、公會開會交換意見後，「目前房東與房客並未出現恐慌或要解約的狀況。」

劉世芳表示，寄居蟹業者手頭上擁有的6600戶，六大租服公會已願意轉銜接手，讓繼續承租的契約可以維持。針對業者是否過度集中，確實有檢討空間。內政部未來會研議是否針對包租代管業者建立類似品保的互相協助機制；或在租賃住宅市場發展及管理條例中下設授權辦法，當包租代管公司營運出現異常狀況時，政府可提前接管或提前終止契約。

劉世芳 社宅 內政部

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