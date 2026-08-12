韓國瑜罵傅崐萁 扁：以為「公道伯」王金平回來了

立法院長韓國瑜昨在朝野協商總預算時重批國民黨立院黨團總召傅崐萁，民進黨立委林俊憲表示，韓國瑜除了是在警告傅崐萁，也是宣示自己能中立主持大局，顯然已經在測試自己的手感與影響力，心裡想的恐怕遠不止這座議事台。前總統陳水扁表示：「阿扁還以為公道伯王院長（王金平）回來了」。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，這次是國民黨沒道理，都已照在野黨意思，有意見就保留到表決，反正表決民進黨團也不會贏，結果朝野協商傅崐萁沒出席，國民黨團書記長林沛祥也不代簽協商結論，「怎麼可以這樣」？

民進黨團副幹事長陳培瑜則酸，韓國瑜當兩年半的院長，終於發現藍白無限延長會期不審預算，只是為了自己司法保護傘而已。

林俊憲說，完全可以理解韓國瑜心情，整整一下午被困在台上，最後還不是要進院會表決，韓國瑜當然會不滿。

前立委林濁水表示，傅崐萁連續既不出席協商，又不授權，以致國會停擺，韓國瑜終於大發威痛批，稱讚韓批得好。

民眾黨團總召陳清龍並未多評論韓飆罵一事，僅說希望行政部門能與各黨團好好溝通。