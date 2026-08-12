韓國瑜罵傅崐萁 藍委：風波會過去 不必過度解讀

立法院長韓國瑜昨天主持今年度中央政府總預算案第三輪協商，因國民黨團總召傅崐萁未到場，讓韓罕見說重話。藍營立委昨天低調不公開談論，但私下也為兩人緩頰，韓、傅各有立場，彼此也認識多年，風波會過去，不必過度解讀。

藍營北部立委表示，民進黨應該會覺得「撿到槍」，但韓國瑜跟傅崐萁都是成熟的政治人物，會盡速化解風波，年底大選在即，韓傅都不希望自己成為選舉戰犯，外界不必過度解讀，見縫插針。

國民黨智庫副董事長李鴻源嘆，近年台灣民主嚴重開倒車，立法院現在已經無法進行專業論述與辯論，希望藉由韓國瑜一怒，讓立法院恢復該有的專業。

韓國瑜昨喊話「君子務本，本立而道生」。高市議員白喬茵說，希望這番話，可以點醒黨內許多人。支持者一方面想認同韓國瑜的政治良心，另方面卻也不希望看到立院黨團總召被自家人公開檢討；一個政黨若只在乎自己人怎麼想，卻忘了社會多數人怎麼看，都可能成為選舉包袱。國民黨立委柯志恩也留言回覆「中肯」。