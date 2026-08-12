快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續 吳德榮：西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

多項預算談不攏 周五恐上演表決大戰

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰黃婉婷／台北報導

今年度中央政府總預算案至今仍未完成審查，立法院長韓國瑜昨召集第三輪協商，朝野黨團同意列入本周五院會議程，並且排定十七日（下周一）加開院會繼續處理。受矚目的行政院長卓榮泰薪水一四八萬元、通案刪減、文化部捐助公視預算等，朝野仍無共識，可能在院會上演表決大戰。

民進黨發言人林楚茵批評，藍白立委把總預算當政治武器，無理追殺行政機關。行政院秘書長張惇涵昨受訪時說，行政院最快廿日通過明年度中央政府總預算案，也將提出今年度的追加預算，呼籲朝野理性並盡速完成今年度總預算審查。

針對今年度總預算，韓國瑜昨主持第三輪朝野協商，討論到通案刪減時，國民黨團提案要求行政院分六年編列四四二億元無人機預算，應在立法院修法後再編進明年度預算；另外，民眾黨團則提出五九二億元通案刪減案，包括媒宣費、首長特別費統刪百分之六十等，兩案藍白都保留。

張惇涵表示，希望立法院能夠三思，關於無人機相關法案，朝野政黨共有十四個版本，主管機關、金額等都不同，「應該尊重韓院長協商權限」，等朝野協商完成再來討論；他更指今年只剩下四個月，父親節都過完了，很多款項都已經「付清」了，希望通刪比率應該以三分之一為上限，而非三分之一為下限。

國民黨立委陳玉珍不滿說，「秘書長有沒有想過，你們都沒有尊重過立法院？」

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，他們通案刪減不是全刪，例如陸委會的國外旅費就不是全刪，只刪百分之七十。

國民黨團、民眾黨團也針對文化部補助公視、Taiwan Plus預算提出刪減案。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，很多案子已執行超過百分之七十五，還涉及國際合約，希望藍白手下留情，不要刪減這麼多。

預算 韓國瑜 林楚茵

延伸閱讀

張惇涵喊話藍白無人機預算別再刪 14版本應進朝野協商

今年總預算保留案 朝野拚壓到百案內

協商結束前傅崐萁仍未到 韓國瑜再動火怒批病態「把我們當猴子耍」

傅崐萁缺席總預算協商也未授權 韓國瑜發飆：垂簾聽政嗎？不來就辭總召

相關新聞

總預算協商 韓院長怒嗆傅崐萁「不來就辭總召」

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商今年度中央政府總預算案，由於國民黨團總召傅崐萁未出席也未授權書記長，韓先是在會議一開始痛罵「是垂簾聽政嗎？」還嗆傅「不來就辭掉總召」；協商最後，面對國民黨團拿不定主意，還二度動怒指「不要敬酒不喝、喝罰酒」。國會議長罕見公開砲轟同黨大黨鞭，引發政壇議論。

新聞幕後／驚天一怒！推進總預算進度 韓國瑜不忍了

立法院長韓國瑜昨因國民黨立法院黨團總召傅崐萁多次缺席總預算朝野協商，罕見動怒指「垂簾聽政、不來就辭總召」。據了解，韓國瑜已召集多次協商，希望總預算爭議提案壓縮在百案以內、八月底可以完成，但國民黨團都沒人被授權，因此「驚天一怒」，推進總預算進度。

監委審查 院長被提名人陳永興：不會請假養老

立法院全院委員會昨審查第七屆監察院人事同意權案，監察院長被提名人陳永興表示，只要有具體事證，即使是總統也照調查、彈劾。至於遭質疑從「台獨」轉為「中華民國派」，陳永興說，他從來不追求個人的名利；且也不會像監察院前院長陳菊請假「養老」，上任後若身體不健康，會馬上請辭。

韓國瑜的院長之怒是不是有點遲了？

立法院長韓國瑜主持總預算協商時，罕見動怒大批國民黨立法院總召傅崑萁。韓國瑜以「垂簾聽政」、「黑暗力量」等重話，怒責傅崑萁缺席與不授權。韓國瑜甚至於以「立法院病態」字眼，直指各黨幹部要對國人交代，力推總預算協商得以進展。韓國瑜之怒，是要把立法院延宕總預算審議的責任，讓傅崑萁一肩挑起，韓國瑜不肯做代罪羔羊。

新聞眼／韓國瑜提醒國民黨 政治博弈應升級

今年度中央政府總預算案在立法院歷經多次協商未果，立法院長韓國瑜面對國民黨團總召傅崐萁連續五次未出席，昨天終於不忍了，二度飆罵，還嗆聲「不來就辭總召」，語氣之重震撼政壇。國會議長公開砲轟自家大黨鞭非同小可，後續政治效應也待觀察。

多項預算談不攏 周五恐上演表決大戰

今年度中央政府總預算案至今仍未完成審查，立法院長韓國瑜昨召集第三輪協商，朝野黨團同意列入本周五院會議程，並且排定十七日（下周一）加開院會繼續處理。受矚目的行政院長卓榮泰薪水一四八萬元、通案刪減、文化部捐助公視預算等，朝野仍無共識，可能在院會上演表決大戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。