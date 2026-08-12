多項預算談不攏 周五恐上演表決大戰

今年度中央政府總預算案至今仍未完成審查，立法院長韓國瑜昨召集第三輪協商，朝野黨團同意列入本周五院會議程，並且排定十七日（下周一）加開院會繼續處理。受矚目的行政院長卓榮泰薪水一四八萬元、通案刪減、文化部捐助公視預算等，朝野仍無共識，可能在院會上演表決大戰。

民進黨發言人林楚茵批評，藍白立委把總預算當政治武器，無理追殺行政機關。行政院秘書長張惇涵昨受訪時說，行政院最快廿日通過明年度中央政府總預算案，也將提出今年度的追加預算，呼籲朝野理性並盡速完成今年度總預算審查。

針對今年度總預算，韓國瑜昨主持第三輪朝野協商，討論到通案刪減時，國民黨團提案要求行政院分六年編列四四二億元無人機預算，應在立法院修法後再編進明年度預算；另外，民眾黨團則提出五九二億元通案刪減案，包括媒宣費、首長特別費統刪百分之六十等，兩案藍白都保留。

張惇涵表示，希望立法院能夠三思，關於無人機相關法案，朝野政黨共有十四個版本，主管機關、金額等都不同，「應該尊重韓院長協商權限」，等朝野協商完成再來討論；他更指今年只剩下四個月，父親節都過完了，很多款項都已經「付清」了，希望通刪比率應該以三分之一為上限，而非三分之一為下限。

國民黨立委陳玉珍不滿說，「秘書長有沒有想過，你們都沒有尊重過立法院？」

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，他們通案刪減不是全刪，例如陸委會的國外旅費就不是全刪，只刪百分之七十。

國民黨團、民眾黨團也針對文化部補助公視、Taiwan Plus預算提出刪減案。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，很多案子已執行超過百分之七十五，還涉及國際合約，希望藍白手下留情，不要刪減這麼多。