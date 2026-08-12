新聞幕後／驚天一怒！推進總預算進度 韓國瑜不忍了

立法院長韓國瑜昨因國民黨立法院黨團總召傅崐萁多次缺席總預算朝野協商，罕見動怒指「垂簾聽政、不來就辭總召」。據了解，韓國瑜已召集多次協商，希望總預算爭議提案壓縮在百案以內、八月底可以完成，但國民黨團都沒人被授權，因此「驚天一怒」，推進總預算進度。

昨天讓韓國瑜動怒的主要原因是，針對今年度總預算，從七月廿九日開始，已安排六次朝野協商，但傅崐萁僅有第一次協商參加，已連續數次讓韓國瑜感到不受尊重。知情人士指出，「黨鞭沒有到，韓國瑜大可掉頭就走，大家不眠不休到院會表決」，但韓國瑜不希望走到那一步，希望總預算有圓滿的做法。

知情人士說，韓國瑜發飆還有另一個原因，傅崐萁既不參加朝野協商，也沒授權黨團幹部決定，如此對另外兩個黨團幹部、行政院部會官員都不尊重，「韓國瑜不能永遠不處理」，一直當沒事。

昨天這一怒，也讓韓國瑜、傅崐萁心結浮上檯面。其實，韓國瑜與傅崐萁過去以「好兄弟」相稱，韓在二○一九年參加總統大選時，傅崐萁是以無黨籍身分參選立委，重情義的韓國瑜還與傅崐萁合掛看板，傅也表態力挺韓國瑜。

但在本屆立法院正副龍頭之爭時，傅崐萁欲角逐副院長大位，韓國瑜則支持現任立法院副院長江啟臣，還宣布要與江「同進同出」，最後傅崐萁顧全大局，自行宣布退出，成全「韓江配」。

本屆立院，韓國瑜、傅崐萁角色不同，韓扮演中立國會議長角色，傅則是國會最大黨、國民黨團的大黨鞭。據了解，韓國瑜不滿傅崐萁鷹派作風，導致立院爆發國會大亂鬥、總預算之爭等；而藍營立委儘管「尊韓」，但也有人認為韓國瑜對執政黨太好，國民黨團恐怕也會進退失據。

除了角色互異，韓國瑜與傅崐萁在不少重大議案上也意見相左。例如，韓國瑜今年二月在國民黨立法實務研討會上意有所指地表示，黨團運作是否有「濕紙貼臉」不知不覺逐漸窒息的危機，就被黨內解讀，韓針對軍購特別條例一事示警黨團方向錯誤。

此外，立法院不乏耳語指傅崐萁為「地下院長」、凌駕韓國瑜之上，韓國瑜昨天罕見對昔日兄弟、國會最大黨鞭缺席協商一事發怒，也被解讀正告各界「誰才是國會龍頭老大」；至於韓國瑜是否「故意為之」，或劍指二○二八、為己拉抬聲量，已在政壇引發另一番揣測。