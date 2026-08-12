快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續 吳德榮：西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

總預算協商 韓院長怒嗆傅崐萁「不來就辭總召」

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰屈彥辰／台北報導
立法院長韓國瑜（左）昨召集朝野協商今年度中央政府總預算案，國民黨團總召傅崐萁再度缺席，韓國瑜痛罵傅「不來就辭掉總召」。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜（左）昨召集朝野協商今年度中央政府總預算案，國民黨團總召傅崐萁再度缺席，韓國瑜痛罵傅「不來就辭掉總召」。記者蘇健忠／攝影

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商今年度中央政府總預算案，由於國民黨團總召傅崐萁未出席也未授權書記長，韓先是在會議一開始痛罵「是垂簾聽政嗎？」還嗆傅「不來就辭掉總召」；協商最後，面對國民黨團拿不定主意，還二度動怒指「不要敬酒不喝、喝罰酒」。國會議長罕見公開砲轟同黨大黨鞭，引發政壇議論。

傅崐萁昨晚發新聞稿回應，溫情喊話稱「韓院長辛苦了」，並強調他缺席協商，不是不尊重韓國瑜或其他黨團，是不忍心、不願意看韓受到民進黨、行政院糟蹋，選擇用一個軟性的方式，表達對行政權漠視立法權的嚴正抗議。

六次朝野協商 傅僅有一次到場

今年度總預算從去年八月送至立院，至今未三讀。韓從七月廿九日開始，已召集六次朝野協商，但傅崐萁僅有第一次到場，之後完全沒出席，僅國民黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄參加。

昨天協商會議一開始，韓國瑜見傅崐萁又缺席，當場詢問林沛祥，「傅總召有無授權書記長？否則另外兩個（民進黨團及民眾黨團）總召坐在這，不是二百五嗎？」林沛祥搖搖頭說「沒有」。韓國瑜聽了直批：「是慈禧太后垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態嗎？」

現場頓時氣氛凝重，韓國瑜繼續說：傅崐萁會不會右手打麻將、左手遙控黨團能不能簽名，「立法院有這麼病態嗎？把院長、其他黨團放在哪裡？這麼多官員在這裡」。

周五處理總預算 下周加開院會

韓國瑜還給傅崐萁三個選擇：一是本人出席，二是不來就授權給書記長，三是乾脆「辭掉總召」，並強調「君子務本、本立而道生」，總召的工作就是朝野協商，不能「拿了職權耍派頭」 。

韓國瑜連罵了近五分鐘後，展開協商，朝野幾乎所有提案均保留，但也有高達百案併案處理。協商最後，韓國瑜宣讀黨團協商結論：十四日（本周五）處理總預算，若未處理完畢，十七日（下周一）加開院會處理，並要求黨團簽字。

藍一度不想簽字 韓嗆後果自負

此時林沛祥面有難色，到主席台前說明情況，韓國瑜聽了二度動怒，還打開麥克風高分貝痛批：「開會開得口乾舌燥，這麼辛苦所求為何？」嗆國民黨團「不簽字後果自己負責」、「你們要怎麼對全國人民交代？耍我們跟耍猴子一樣是嗎？立法院被黑暗力量控制住了」。立法院秘書長周萬來見狀，伸手欲拉住韓國瑜，但韓見國民黨團還不簽字，又開麥克風大罵「不要敬酒不喝、喝罰酒」、「我們告訴全國人民延會到八月底，結果一事無成，怎麼跟全國人民交代？立法院何必延會？」最後，三黨團都同意簽字，韓國瑜也宣布第三輪協商告一段落，希望周五總預算能夠更順暢。

經過這場風波，傅崐萁強調，韓國瑜要求在野立委提案數能夠降低到一百案左右，藍白黨團溝通也朝向繼續縮減，將盡快讓今年度中央政府總預算能夠如期審查完畢。

國民黨團總召傅崐萁昨晚發新聞稿強調他缺席協商，是選擇用軟性方式表達對行政權漠視立法權的嚴正抗議。聯合報系資料照
國民黨團總召傅崐萁昨晚發新聞稿強調他缺席協商，是選擇用軟性方式表達對行政權漠視立法權的嚴正抗議。聯合報系資料照

總預算 韓國瑜 傅崐萁 朝野協商 立法院長

延伸閱讀

傅崐萁缺席總預算協商也未授權 韓國瑜發飆：垂簾聽政嗎？不來就辭總召

協商結束前傅崐萁仍未到 韓國瑜再動火怒批病態「把我們當猴子耍」

韓國瑜重砲抨擊傅崐萁 陳水扁有感而發：以為公道伯王金平回來了

韓國瑜怒批「不來辭總召」 傅崐萁發通知要開記者會又突取消

相關新聞

總預算協商 韓院長怒嗆傅崐萁「不來就辭總召」

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商今年度中央政府總預算案，由於國民黨團總召傅崐萁未出席也未授權書記長，韓先是在會議一開始痛罵「是垂簾聽政嗎？」還嗆傅「不來就辭掉總召」；協商最後，面對國民黨團拿不定主意，還二度動怒指「不要敬酒不喝、喝罰酒」。國會議長罕見公開砲轟同黨大黨鞭，引發政壇議論。

新聞幕後／驚天一怒！推進總預算進度 韓國瑜不忍了

立法院長韓國瑜昨因國民黨立法院黨團總召傅崐萁多次缺席總預算朝野協商，罕見動怒指「垂簾聽政、不來就辭總召」。據了解，韓國瑜已召集多次協商，希望總預算爭議提案壓縮在百案以內、八月底可以完成，但國民黨團都沒人被授權，因此「驚天一怒」，推進總預算進度。

監委審查 院長被提名人陳永興：不會請假養老

立法院全院委員會昨審查第七屆監察院人事同意權案，監察院長被提名人陳永興表示，只要有具體事證，即使是總統也照調查、彈劾。至於遭質疑從「台獨」轉為「中華民國派」，陳永興說，他從來不追求個人的名利；且也不會像監察院前院長陳菊請假「養老」，上任後若身體不健康，會馬上請辭。

韓國瑜的院長之怒是不是有點遲了？

立法院長韓國瑜主持總預算協商時，罕見動怒大批國民黨立法院總召傅崑萁。韓國瑜以「垂簾聽政」、「黑暗力量」等重話，怒責傅崑萁缺席與不授權。韓國瑜甚至於以「立法院病態」字眼，直指各黨幹部要對國人交代，力推總預算協商得以進展。韓國瑜之怒，是要把立法院延宕總預算審議的責任，讓傅崑萁一肩挑起，韓國瑜不肯做代罪羔羊。

新聞眼／韓國瑜提醒國民黨 政治博弈應升級

今年度中央政府總預算案在立法院歷經多次協商未果，立法院長韓國瑜面對國民黨團總召傅崐萁連續五次未出席，昨天終於不忍了，二度飆罵，還嗆聲「不來就辭總召」，語氣之重震撼政壇。國會議長公開砲轟自家大黨鞭非同小可，後續政治效應也待觀察。

多項預算談不攏 周五恐上演表決大戰

今年度中央政府總預算案至今仍未完成審查，立法院長韓國瑜昨召集第三輪協商，朝野黨團同意列入本周五院會議程，並且排定十七日（下周一）加開院會繼續處理。受矚目的行政院長卓榮泰薪水一四八萬元、通案刪減、文化部捐助公視預算等，朝野仍無共識，可能在院會上演表決大戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。