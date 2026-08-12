新聞眼／監院存廢 民進黨口嫌體正直

監察院廢不廢，在民進黨執政之下已經成了一道萬年命題，從蔡英文到賴清德，都曾表態要廢除監察院與考試院。民進黨執政多年，只是嘴上說要廢監察院，身體卻十分誠實，每次提名都「提好提滿」；如今監察院的存廢還是沒有解答，甚至在監察院被提名人陳永興的口中又出現幾分曖昧。

十年前，前總統蔡英文把「廢除考監兩院，落實三權分立」放入總統政見之中；六年前，蔡英文在民進黨全代會上再度提及廢考監，還呼籲在野黨要把握這個「憲法時刻」。

兩年前，賴清德總統在一場總統大選的青年論壇中表態，稱他支持在立法院成立修憲委員會來建立三權的憲政體制，「把監察院跟考試院予以廢除」。

陳永興稱終結監院並非不可行，但不能未經修憲就直接凍結監察院，形同說了句廢話，若不是修憲門檻極高，民進黨政府何苦說了那麼多年又不做？重點在於身為監院院長被提名人，陳永興是否願意表態支持這個方向，又是否願意提出實質的做法朝這個方向前進。

然而，陳永興在存與廢間不置可否，認為要先凝聚全民共識，彷彿把問題又打退回原點。

試問，廢監院本來就缺乏全民共識，那民進黨這麼多年來在支持什麼？如果呼籲了長達十年的時間，還沒有凝聚出共識，豈不是驗證了民進黨政府這麼多年來真的是只說不做。

陳永興現在稱要改革監院，提升功能，還把監院比喻成醫院，稱當發現一個醫院服務品質不好的時候，通常是找更好的醫生來改善醫療品質，而不是將醫院關門。儘管陳永興或許立意良善，希望在廢監院前最大化監院的功能，但邏輯卻有些矛盾，難道會有醫生希望在預定爆破拆除的醫院工作？

陳永興或有中興監院的想法，只不過倘若沒有說明、決定監院今後的大方向，也沒有擬定方法步驟，那做什麼都令人感到尷尬，更有做白工之嫌。