「監委被提名人回答避重就輕」 藍稱不會全通過 白營喊全封殺

立法院昨審查第七屆監察委員被提名人選，國民黨立委表示，昨天審查被提名人的回答避重就輕，未來行使同意權時，「不會全數通過」。民眾黨立院黨團總召陳清龍則表示，民眾黨團將全數封殺，替民進黨完成當年廢監院理想。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，昨天審查被提名人的回答避重就輕，對於監察院失去人民信任之處，沒有任何詳細回答；至於黨團是否會封殺此次被提名人選，還是要經由黨團大會討論才會決定。

國民黨立委王鴻薇說，昨天詢問被提名人張烽益時，張烽益表示監察院應建立更明確、透明的公務車管理機制以防濫用；然而，本次監院副院長被提名人王榮璋自己就捲入公務車爭議，可見監察院至今仍未重視公務車濫用的問題。針對被提名人是否會通過，立場仍需經黨團大會討論，但就目前了解，「不會全數通過」。

國民黨立委賴士葆表示，對於第七屆監委提名人選，他個人立場是「全數封殺」，最終態度仍須經黨團大會討論決議。他對王榮璋極具疑慮，屆時絕對會投下反對票；他也強調，監察院如今功能不彰，應該直接廢除。

陳清龍說，廢監察院是民進黨的長期理想，但執政多年以來卻毫無作為；民眾黨團打算封殺全部監察委員提名，以實際行動替民進黨完成當年許下的廢除監察院理想。

陳清龍也表示，何況這次監委提名名單也難以說服人民，例如王榮璋不僅有濫用公務車的爭議，更是該屆監委調查案件績效吊車尾，如今卻再度被提名為副院長，讓人難以理解。