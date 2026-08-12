快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續 吳德榮：西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

「監委被提名人回答避重就輕」 藍稱不會全通過 白營喊全封殺

聯合報／ 記者王小萌陳柄亦／台北報導
立委不滿王榮璋（圖）不僅有濫用公務車的爭議，更是該屆監委績效吊車尾，如今卻再度被提名為副院長。記者曾學仁／攝影
立委不滿王榮璋（圖）不僅有濫用公務車的爭議，更是該屆監委績效吊車尾，如今卻再度被提名為副院長。記者曾學仁／攝影

立法院昨審查第七屆監察委員被提名人選，國民黨立委表示，昨天審查被提名人的回答避重就輕，未來行使同意權時，「不會全數通過」。民眾黨立院黨團總召陳清龍則表示，民眾黨團將全數封殺，替民進黨完成當年廢監院理想。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，昨天審查被提名人的回答避重就輕，對於監察院失去人民信任之處，沒有任何詳細回答；至於黨團是否會封殺此次被提名人選，還是要經由黨團大會討論才會決定。

國民黨立委王鴻薇說，昨天詢問被提名人張烽益時，張烽益表示監察院應建立更明確、透明的公務車管理機制以防濫用；然而，本次監院副院長被提名人王榮璋自己就捲入公務車爭議，可見監察院至今仍未重視公務車濫用的問題。針對被提名人是否會通過，立場仍需經黨團大會討論，但就目前了解，「不會全數通過」。

國民黨立委賴士葆表示，對於第七屆監委提名人選，他個人立場是「全數封殺」，最終態度仍須經黨團大會討論決議。他對王榮璋極具疑慮，屆時絕對會投下反對票；他也強調，監察院如今功能不彰，應該直接廢除。

陳清龍說，廢監察院是民進黨的長期理想，但執政多年以來卻毫無作為；民眾黨團打算封殺全部監察委員提名，以實際行動替民進黨完成當年許下的廢除監察院理想。

陳清龍也表示，何況這次監委提名名單也難以說服人民，例如王榮璋不僅有濫用公務車的爭議，更是該屆監委調查案件績效吊車尾，如今卻再度被提名為副院長，讓人難以理解。

王鴻薇 民眾黨團 監察院 監委 國民黨

延伸閱讀

挺台獨卻當監察院長 陳永興被質疑大轉彎

【重磅快評】蘿蔔糕沒蘿蔔 王榮璋自證監察院沒監委？

中華民國與台灣已融合！監察院長被提名人陳永興：不追求個人名利

挨批績效最差的監委...王榮璋駁：立院提案最多委員 也不一定最優秀

相關新聞

總預算協商 韓院長怒嗆傅崐萁「不來就辭總召」

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商今年度中央政府總預算案，由於國民黨團總召傅崐萁未出席也未授權書記長，韓先是在會議一開始痛罵「是垂簾聽政嗎？」還嗆傅「不來就辭掉總召」；協商最後，面對國民黨團拿不定主意，還二度動怒指「不要敬酒不喝、喝罰酒」。國會議長罕見公開砲轟同黨大黨鞭，引發政壇議論。

新聞幕後／驚天一怒！推進總預算進度 韓國瑜不忍了

立法院長韓國瑜昨因國民黨立法院黨團總召傅崐萁多次缺席總預算朝野協商，罕見動怒指「垂簾聽政、不來就辭總召」。據了解，韓國瑜已召集多次協商，希望總預算爭議提案壓縮在百案以內、八月底可以完成，但國民黨團都沒人被授權，因此「驚天一怒」，推進總預算進度。

監委審查 院長被提名人陳永興：不會請假養老

立法院全院委員會昨審查第七屆監察院人事同意權案，監察院長被提名人陳永興表示，只要有具體事證，即使是總統也照調查、彈劾。至於遭質疑從「台獨」轉為「中華民國派」，陳永興說，他從來不追求個人的名利；且也不會像監察院前院長陳菊請假「養老」，上任後若身體不健康，會馬上請辭。

韓國瑜的院長之怒是不是有點遲了？

立法院長韓國瑜主持總預算協商時，罕見動怒大批國民黨立法院總召傅崑萁。韓國瑜以「垂簾聽政」、「黑暗力量」等重話，怒責傅崑萁缺席與不授權。韓國瑜甚至於以「立法院病態」字眼，直指各黨幹部要對國人交代，力推總預算協商得以進展。韓國瑜之怒，是要把立法院延宕總預算審議的責任，讓傅崑萁一肩挑起，韓國瑜不肯做代罪羔羊。

新聞眼／韓國瑜提醒國民黨 政治博弈應升級

今年度中央政府總預算案在立法院歷經多次協商未果，立法院長韓國瑜面對國民黨團總召傅崐萁連續五次未出席，昨天終於不忍了，二度飆罵，還嗆聲「不來就辭總召」，語氣之重震撼政壇。國會議長公開砲轟自家大黨鞭非同小可，後續政治效應也待觀察。

多項預算談不攏 周五恐上演表決大戰

今年度中央政府總預算案至今仍未完成審查，立法院長韓國瑜昨召集第三輪協商，朝野黨團同意列入本周五院會議程，並且排定十七日（下周一）加開院會繼續處理。受矚目的行政院長卓榮泰薪水一四八萬元、通案刪減、文化部捐助公視預算等，朝野仍無共識，可能在院會上演表決大戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。