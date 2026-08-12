監委審查 院長被提名人陳永興：不會請假養老

立法院全院委員會昨審查第七屆監察院人事同意權案，監察院長被提名人陳永興表示，只要有具體事證，即使是總統也照調查、彈劾。至於遭質疑從「台獨」轉為「中華民國派」，陳永興說，他從來不追求個人的名利；且也不會像監察院前院長陳菊請假「養老」，上任後若身體不健康，會馬上請辭。

至於對於社會迭有廢監院之聲，陳永興表示，廢除監察院並非不可行，但關鍵在於建立全民共識；但陳永興也說，要有具體修憲方案，只憑一句話就要廢除監察院，是不負責任做法，「如果民眾覺得立法院表現不好，難道現在也要廢立法院？」

國民黨立院黨團書記長林沛祥問陳永興，未來如果被檢舉人是行政院長、部會首長，甚至總統府高層，只要有具體的違法失職事證也都敢查？陳永興強調，只要有具體的違法事證，即使是總統也照調查、照彈劾，就是要有具體事證。

獨派？「中華民國與台灣已融合」

國民黨立委翁曉玲表示，陳永興過去被外界稱為「獨派醫師」，曾主張建立新而獨立的國家、批評中華民國名稱無法代表台灣。

陳永興說，自己一直是個「台灣本土意識很強的醫師」，在戒嚴解除前，中華民國缺乏人權與言論自由，他確實無法認同，但他一生只有一本中華民國的護照，只有中華民國的身分證；他也贊同賴總統說，中華民國與台灣已經融合，是二三○○萬人的共同命運體。

翁曉玲也詢問，陳菊請假「養老」，未來是否會如法炮製？陳永興說，若是上任後身體不健康，會馬上請辭，若監院無法發揮功能，他也不想做。

立委也關切陳永興對於廢監院的看法，他表示，廢除監察院並非不可行，但關鍵在於建立全民共識，應召開國是會議，由五院代表、朝野政黨、人權與弱勢團體及憲政學者共同研議憲法修正方向，凝聚共識後，再送立法院經四分之三立委同意，最後交付公民投票取得過半數同意，才能一舉完成。

談改革 成立修憲小組、設發言人等

陳永興以醫療和治安比喻，當發現醫院服務品質不好，通常是找更好醫生、提升設備，而不是將醫院關門；治安不好，也不是將警政署廢掉，提升監察院的辦案品質與效率，才是當前重心。

陳永興也承諾，若順利獲得立院行使同意權支持，他將推動六大重大改革方案，包括設置發言人制度、引進外部評鑑、建立內部考核與自律、爭取預算充實調查人力、落實基層公務員人權教育、院內成立修憲小組。

談職權 盼廉政署或政風單位納監院

綠營立委林岱樺詢問，監察院國家人權委員會與行政院人權處功能是否疊床架屋？陳永興說，國家人權委員會應獨立出來，給予其實質功能；至於廉政署或政風單位，不妨考慮將這些單位合併；若未來立法院修法，也可以將監察院職權集中，將廉政署或政風單位納入監察院，集中行使對公務員的監督。

監察院連兩年遭刪減凍結預算，陳永興表示，不能要馬兒好，又要馬兒不吃草，在修憲廢除監察院前，立法院不能全數刪除監察院預算、全面否決監察委員被提名人，癱瘓監察院使其成為一個空轉機構，這樣的做法不合理且違憲。

監察院副院長被提名人王榮璋遭質疑六年來監察案量倒數第二，王回應，他承擔兩個角色，監察委員及國家人權委員會委員，因此選擇投入在人權會工作，低度參與監察，仍有盡義務。