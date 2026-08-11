林佳龍宴請聖文森總理 感謝堅定支持台灣國際參與

聖文森及格瑞那丁總理佛萊代今天抵台，外交部長林佳龍於午宴時表示，佛萊代上任後首次區域外國是訪問即前來台灣，彰顯台聖深厚情誼，另感謝聖國堅定支持台灣的國際參與；佛萊代則感謝台灣長期在農業、公衛及基礎建設的協助。

外交部晚間發布新聞稿指出，聖文森及格瑞那丁總理佛萊代（Godwin Friday，另譯：傅萊德）伉儷應政府邀請，於11日率團抵台展開國是訪問，訪團成員包括外交、外貿投資及僑務部長彭朗博（DwightFitzgerald Bramble）、檢察總長密契爾（Hon. SarahLouise Mitchell，另譯：米露依）、總理資深財經事務顧問霍普（Kevin Hope，另譯：賀凱文）、總理辦公室新聞秘書費丹妮（Danielle Veira）及總理辦公室研究員湯瑪斯（Addison Thomas，另譯：湯艾迪）等人。外交部長林佳龍前往桃園國際機場接機，表達政府與人民誠摯歡迎之意。

林佳龍夫婦今天中午設宴歡迎佛萊代伉儷一行，並指出佛萊代上任後首次區域外國是訪問即前來台灣，彰顯台聖兩國深厚情誼及堅實互信，也為兩國邦誼開啟新篇章。

林佳龍提到，今年適逢台聖建交45週年，多年來兩國在各項領域合作成果豐碩，未來政府將持續秉持「總合外交」理念，配合聖國新政府施政重點，促進兩國繁榮發展；另感謝聖國堅定支持台灣的國際參與，並預祝佛萊代此行圓滿順利。

佛萊代表示，此次率訪團來訪深刻感受到台灣政府的熱情款待，對台灣長期在農業、公衛與基礎建設等領域的鼎力協助，特別代表聖國政府與人民表達感謝，聖國將持續支持台灣的國際參與。此行盼借鏡台灣的發展經驗，進一步深化雙邊相互瞭解，未來兩國將攜手拓展多元領域的合作，共同達成互利共榮的目標。

外交部說明，訪團在台期間，將出席聖國投資商機說明會，與政府及產業界代表就投資合作等議題進行交流；另將參訪國立台灣海洋大學、台北馬偕紀念醫院、台灣國際造船股份有限公司等，實地瞭解台灣在智慧醫療、藍色經濟、造船產業及文化觀光等領域的發展成果。