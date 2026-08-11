韓國瑜罕見開罵傅崐萁 王淺秋直呼「從沒看過他這樣發飆」

立法院長韓國瑜今下午主持第三輪協商今年度中央政府總預算案，因國民黨團總召傅崐萁未到場，讓韓國瑜罕見說重話。媒體人王淺秋今在飛碟晚餐中直呼「嚇到」，她與韓國瑜共事這麼久，從沒看過他這樣發飆。內政部前部長李鴻源也說嚇一跳，希望韓國瑜一怒，讓立法院趕快有該有的專業。

傅崐萁未現身協商會議，國民黨團書記長林沛祥未獲得授權簽字，讓韓國瑜在協商期間二度動怒，大喊立法院病態，「立法院被黑暗的力量控制住了」。

李鴻源今接受飛碟晚餐廣播專訪時指出，韓國瑜的身分是立法院長，自然有他的職責所在，必須讓總預算在一定期限通過。韓國瑜在這樣的場合發飆，他希望立法院好好檢討，如何讓議事進行順暢。李也嘆，立法院現在已經無法進行專業論述與辯論，近年台灣民主嚴重開倒車，希望藉由韓國瑜一怒，讓立法院恢復該有的專業。

此外，台中市政府秘書處爆出勞務採購案，台中市政府參事顏迺倫、秘書處主任秘書黃雅希、國際事務科科長洪隆益，以及曾任台北市政府發言人的李政軒等人，遭指涉在2020年間辦理台中市政府秘書處勞務採購案時洩密，檢調日前發動搜索、約談。

李鴻源表示，遭大動作調查的洩密案，標案金額似乎不大，雖然不因金額小就可以犯錯，只要有瑕疵，就是涉案公務員必須承擔的結果，他仍呼籲司法單位注意比例原則，「希望法律面前沒有藍綠」，盡速偵辦，還原真相。

而針對高鐵延伸宜蘭計畫案，李鴻源再批評，西部高鐵從左營到南港花5000億元，台北蓋到宜蘭卻編了4000億元，應該拿出預算書讓大家審視，質疑「選舉到了，支票毫無章法地開」，連他們自己人都反對。