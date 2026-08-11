出席哈佛台灣領導營 副總統：多元使我們更加強大

副總統蕭美琴今天出席「2026哈佛台灣英文領導營開幕式」，除期勉與會學子以溝通、創造及自信培養領導力，也說「台灣的多元使我們更加強大」，而且台灣所建立的科技實力以及人民共同打造的開放社會，讓台灣成為一個小而強大的國家。

總統府發布新聞稿，副總統出席「2026哈佛台灣英文領導營開幕式」時以英文致詞表示，這類活動最重要的意義是彼此學習、相互認識並建立橋梁，而台大與哈佛之間的橋梁只是其中之一，更重要的是台灣與美國之間，以及台美雙方人民、青年與年輕世代之間的橋梁。

副總統向與會者提到，大家今天正身處一個極不平凡的時代，這也意味著正面臨非比尋常的挑戰，包括氣候變遷、世界各地的地緣政治衝突，以及攸關自身安全、主權、民主與自由社會存續的考驗，也面臨人工智慧等前所未有的科技變革。

副總統說，這代表挑戰存在，但也有非比尋常的機會，讓大家得以依照自己對理想世界的想像來塑造未來，可運用的工具遠比她當時所能想像的更多。這些工具可能是科技，也可能是領導與溝通能力，這正是這項活動以領導力為主題的原因。

談及台灣在當今世界所扮演的角色，副總統表示，身為台灣人，有時會聽到有人說台灣是個小國，似乎也是個存在許多不同聲音、不斷爭論與辯論的國家；與此同時，「台灣的多元使我們更加強大」，教導大家以開放態度接納新觀念、相互學習，也對自己在當今世界所處的位置更具信心。

副總統指出，台灣所建立的科技實力，以及台灣人民共同打造的開放社會，讓台灣成為一個小而強大的國家。

副總統最後以溝通力（communication）、創造力（creativity）、勇氣（courage）、好奇心（curiosity）及自信（confidence）來描述領導力，並祝福學生們接下來一週充滿自信、好奇、勇氣與樂趣。