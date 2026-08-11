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矛盾早非秘密！韓國瑜發飆留3條路給傅崐萁 作家：替國民黨清理門戶

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院長韓國瑜（左）、國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）。聯合報系資料照
立法院長韓國瑜（左）、國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）。聯合報系資料照

立法院韓國瑜今（11）日針對總預算進行第3輪朝野協商國民黨立院黨團總召傅崐萁缺席，又未授權書記長林沛祥，導致韓國瑜當場開罵，要求傅不是本人到場就是充分授權，否則乾脆辭掉總召，怒轟「耍我們跟耍猴子一樣是不是？立法院被黑暗的力量控制住了，莫名其妙。」對此，作家趙曉慧表示，韓傅二人的路線矛盾早已不是秘密，而韓國瑜這一槍，「無異是替立法院與國民黨清理門戶」。

下午立院針對總預算的第3輪朝野協商，藍黨團總召傅崐萁缺席，加上未授權書記長林沛祥，導致協商空轉，讓韓國瑜當場發飆「是慈禧太后垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態發展嗎？已經連續幾次不到了！」韓更對著藍黨團幹部說道，傅崐萁只剩下3個選擇：「一是本人出席、二是不來就授權給書記長、三是辭掉總召」。

傅崐萁再三缺席，似乎讓韓國瑜十分生氣，二度飆罵「立法院那麼病態啊？莫名其妙，耍我們跟耍猴子一樣是不是？立法院被黑暗的力量控制住了，莫名其妙。」

對於韓國瑜在立院罕見飆罵傅崐萁，趙曉慧在臉書發文分析，韓的一席話看似在罵議事紀律，實際上一刀劃開國民黨團內部極其難堪的權力運作鍋蓋。韓用「垂簾聽政」形容傅一把抓死簽字權，卻經常缺席協商導致議事空轉，韓此舉除了維護國會議長尊嚴，更是代表朝野與藍營中立派，「公開宣告讓傅崐萁踢鐵板」。

趙曉慧提到，韓飆罵傅也是國民黨「雙頭馬車」內鬥正式白熱化，而韓傅二人的路線矛盾早已不是秘密。趙指出，傅崐萁主導的「逢綠必反」焦土路線，不僅讓藍營在立院陷入僵局、降低中間選民好感，更讓民進黨將國家空轉的帽子扣在藍營縣市長參選人頭上。

趙曉慧指出，韓國瑜身為立院龍頭，急於推進民生法案與總預算案，但傅崐萁「屢屢以總召職權玩耍派頭、卡住協商」，讓韓忍無可忍選擇在今天一次清算。趙曉慧認為，韓國瑜今天留給傅崐萁的3個選擇，無異是替立院與國民黨清理門戶。

對於韓國瑜罕見公開說重話，傅崐萁原訂下午4時50分舉行記者會，但在採訪通知發出不久後，傅崐萁辦公室即通知取消。不過，傅崐萁晚間回應，缺席朝野協商是對於民進黨政府的「軟性抗議」。

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