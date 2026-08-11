缺席預算協商...傅崐萁回應了 溫情喊話韓國瑜：軟性抗議行政權漠視國會

立法院長韓國瑜今天下午主持第三輪協商今年度中央政府總預算案，因國民黨團總召傅崐萁未到場，令韓國瑜罕見說出重話。傅崐萁今晚發出新聞稿表示，針對今天韓國瑜主持總預算朝野協商時，對他未出席協商所提出的嚴正指教，「韓院長辛苦了」。

傅崐萁說，這兩年來，在行政權不斷擴張、立法院權力屢遭漠視的情況下，立法院要推動任何一項福國利民的法案，都非常不容易；韓國瑜主持朝野協商，居中協調、尋求共識，一次又一次化解朝野歧見，韓國瑜付出的辛勞，大家有目共睹。他由衷感謝，也完全理解韓國瑜今天為何會有如此嚴正的提醒。

傅崐萁說，他也要讓國人清楚知道，他今天的缺席，絕不是不尊重韓國瑜或其他黨團，反而是因為他非常尊重韓國瑜，不忍心、不願意看韓國瑜受到民進黨執政下行政院的種種糟蹋，而選擇用軟性的方式，表達對行政權漠視立法權的嚴正抗議。

傅崐萁說，今年4月15日，朝野黨團同意115年度中央政府總預算案付委，同意的要點包括行政院應該在半年內，「提出與軍人待遇條例及警察人員人士條例相關修正案及其他有關軍公教保障措施」，以展現回應立法保障軍公教權益的宗旨。

傅崐萁指出，在野黨按照協商結論開始進入預算審查階段，沒想到行政院背棄承諾，本周已宣布相關法案在明年度「仍然沒有被編入總預算」，這等於是一場騙局，踐踏了各個政黨的共識，更傷害了韓國瑜協商的尊嚴。如果國民黨團沒有任何表態，是不是未來不僅三讀通過的法案都可以不副署、不執行，行政院與立法院各黨團經由韓國瑜協調後的承諾，也可以把白紙黑字的結論直接撕碎？

傅崐萁表示，這一屆立法院，在國民黨團與在野黨共同努力下，三讀通過許多攸關人民權益的重要法案，包括提高退休警消所得替代率、軍人加薪、停砍年金，以及日前剛三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」等。這些法案得來容易嗎？每一項都是韓國瑜召集朝野黨團，一次又一次協商、逐條討論、充分溝通，好不容易才完成的立法成果。可是，立法院三讀通過了，行政院卻不願意執行；立法院好不容易協商完成的結果，行政部門卻可以置之不理，甚至連剛剛三讀通過的未來帳戶條例，都傳出行政院長卓榮泰可能不予副署。

傅崐萁表示，如果立法院三讀通過的法律，行政院可以選擇不執行；如果朝野千辛萬苦協商出來的結果，行政院可以選擇不理會，還要立法院做什麼？更令人遺憾的是，韓國瑜過去也一再提醒行政院，各部會提出預算時，應該尊重立法院、尊重立法委員，與委員充分溝通。但看到的卻是行政部門對國會的態度愈來愈傲慢，行政院官員公開對立委嚴詞訓斥，甚至行政院秘書長在公開直播的朝野協商中，直接對立委翁曉玲進行人身攻擊，網軍側翼更密集出征在野黨立委。

傅崐萁說，這叫溝通嗎？這叫尊重國會嗎？這已經不是行政權與立法權之間正常的意見不同，而是行政權一次又一次漠視、壓迫甚至霸凌立法權；過去民眾黨主席黃國昌任立委，也曾有一段時間不參加朝野協商，這同樣是一種對於民進黨政府過度霸道作風的「軟性抗議」，目的就是要讓國人看見：如果行政權可以完全無視立法院，那麼朝野協商再多、立法院再怎麼努力，最後又有什麼意義？

傅崐萁強調，立法院不是行政院的橡皮圖章，更不能被架空、被掏空、被綁架。所以，他要特別感謝韓國瑜今天所表達的意見，他知道韓國瑜憂國憂民，今天的重話，是愛深責切，也是希望立法院能夠順利運作；而韓國瑜今天的這番話，也讓國人再次注意到一個更重要的問題，立法院這一年多來，一次又一次協商、一次又一次表決，好不容易三讀通過這麼多福國利民的法案，行政院到底有沒有真正落實？

傅崐萁說，在野黨立委這一年多來，歷經多少政治攻防，甚至走過大罷免的風風雨雨，為的不是個人，而是守住國會的尊嚴、守住人民託付給立法院的權力；今天，他用一個軟性的方式表達立場，也讓更多國人開始關心行政權與立法權失衡的問題。他的訴求，目的已經達到。

傅崐萁重申，最後他還是要向韓國瑜說一聲辛苦了，方法或許不同，角色也不一樣，但目標是一樣的，守住國會尊嚴，讓政府更有效率，讓國家更好，也讓人民過得更好。至於總預算，韓國瑜要求在野委員的提案數能夠降低到100案左右，國民黨與民眾黨的溝通，正期待朝向能夠完成縮減，盡快讓115年度中央政府總預算能夠如期審畢。