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賴總統：期待台日深化防災預警等五領域合作

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統接見日本前首相補佐官、眾議員長島昭久。圖／總統府提供
賴清德總統接見日本前首相補佐官、眾議員長島昭久。圖／總統府提供

賴清德總統今天下午接見日本前首相補佐官、眾議員長島昭久時表示，期待與日本深化防災預警、資安防護、關鍵基礎設施、海纜安全及半導體產業等領域合作，共同打造更具韌性的民主供應鏈。

賴總統指出，台灣和日本地理相近、人民相親，共享自由、民主、人權等普世價值；過去疫情期間，台日相互提供醫療物資；2024年能登半島地震和花蓮地震，雙方人民都在第一時間伸出援手；上個月熊本發生強震，台灣人民也非常關心，不論政府和民間都已展開賑災行動，他要再次向受災民眾表達慰問，希望傷者早日康復、受災區域重建工作能夠順利成功。

賴總統說，台灣與日本共同面對天災與疫情，也一起面對威權擴張的挑戰；他始終相信，和平無價，戰爭沒有贏家，和平不能寄望於侵略者的善意，必須以實力作為後盾。

賴總統表示，他上任後訂定「國家團結月」，將一年一度最重要的軍事演習「漢光演習」，結合全國分區進行的「城鎮韌性演習」；今年兩項演習都擴大舉行，未來也會更全面辦理；台灣會持續強化國防力量和全社會防衛韌性，也期待和日本在防災預警、資安防護、關鍵基礎設施以及海纜安全等領域，繼續深化合作。

長島昭久致詞時，首先感謝賴總統在「漢光演習」期間撥冗接見，並感謝賴總統及台灣各界針對此次熊本大地震給予深切慰問與支持。

長島昭久指出，面對來自鄰國嚴峻而強烈的軍事及經濟壓力，賴總統及台灣始終展現堅定不移的態度，他要再次表達高度肯定與讚賞，也認為有許多值得日本學習之處。

長島昭久說，此次來台是為參加由「日本戰略研究論壇（JFSS）」及「福和會」共同舉辦的台灣、日本與美國聯合政策模擬活動，與會者也有共識，希望明年能邀請菲律賓及澳洲等國專家參與；美方參與者並提出，第一島鏈內各國應團結一致，持續努力維持區域的和平與穩定；透過此次政策模擬活動，也讓與會者更加深刻體會到區域各國團結合作的重要性。

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