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軍禮歡迎聖國總理 賴總統：共同守護印太及加勒比海和平穩定

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（前左二）率團訪台，賴清德總統（前左一）下午在總統府以隆重軍禮迎接訪團，兩人一同校閱三軍儀隊。記者鄭超文／攝影
聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（前左二）率團訪台，賴清德總統（前左一）下午在總統府以隆重軍禮迎接訪團，兩人一同校閱三軍儀隊。記者鄭超文／攝影

聖文森及格瑞那丁總理傅萊德抵台國是訪問，賴清德總統下午在總統府前以軍禮相迎，提到中華民國海軍敦睦遠航支隊4月造訪聖文森國，見證兩國有共同決心守護印太及加勒比海地區的和平穩定

這是傅萊德首次訪台，他在8個月前就任聖國總理。傅萊德提到，他推動四大領域的投資計畫，包含觀光、農業、藍海經濟（漁業、遊艇碼頭及其他海洋資源）以及新經濟（體育、創意產業、娛樂和資訊科技）；聖國那丁歡迎各領域的投資者，「我們是一個小國，只要一點點的投資，就能為我們的人民創造更多機會和提供優質的工作。」

傅萊德說，兩國是夥伴，盡管這個世界還不讓台灣完整參與重要的國際組織以及會議；聖國持續在聯合國及其專門機構以及國際刑警組織等國際組織當中為台灣發聲，會持續這樣做，更希望能做得更多。

賴總統在稍後接見傅萊德時提到，感謝聖國堅定支持台灣的國際參與，今年5月的世界衛生大會（WHA），傅萊德親自致函世界衛生組織（WHO）的幹事長，支持台灣參與WHA；聖國衛生部長也在WHA為台灣仗義執言，這份深厚情誼讓人非常感動。

賴總統表示，站在兩國建交45周年的里程碑，他相信在傅萊德的支持之下，台灣和聖國不僅僅將在國際上持續相互扶持，雙方的各項合作計畫也會不斷創新成果，為兩國在未來的人民創造更好的福祉。

聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（右）率團訪台，賴清德總統（左）下午在總統府以隆重軍禮迎接訪團，兩人一同校閱三軍儀隊。記者鄭超文／攝影
聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（右）率團訪台，賴清德總統（左）下午在總統府以隆重軍禮迎接訪團，兩人一同校閱三軍儀隊。記者鄭超文／攝影

聖文森及格瑞那丁總理傅萊德率團訪台，賴清德總下午在總統府以隆重軍禮迎接訪團，並以19響禮炮歡迎。記者鄭超文／攝影
聖文森及格瑞那丁總理傅萊德率團訪台，賴清德總下午在總統府以隆重軍禮迎接訪團，並以19響禮炮歡迎。記者鄭超文／攝影

印太 和平穩定 總理 賴總統 賴清德

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