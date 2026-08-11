韓國瑜重砲抨擊傅崐萁 陳水扁有感而發：以為公道伯王金平回來了

立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團進行115年度中央政府總預算案第三輪協商，國民黨團總召傅崐萁未到場，國民黨團書記長林沛祥稱自己未被授權；韓國瑜忍不住大罵，「現在是垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態嗎？」請國民黨團通知傅崐萁不來就授權書記長，否則就「辭掉總召」，不能拿了職權耍派頭。前總統陳水扁在社群平台上表示：「阿扁還以為公道伯王院長（王金平）回來了」。

韓國瑜今天針對總預算再度召集朝野協商，由於傅崐萁未出席，韓在會議一開始詢問林沛祥，「傅總召有無授權書記長？否則，另外兩個總召坐在這，不是二百五嗎？」林沛祥搖搖頭說沒有；韓國瑜忍不住大罵：「是慈禧太后垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態發展嗎？已經連續幾次不到了！」

韓國瑜又再次詢問林沛祥，請林沛祥不要離開麥克風、大聲說出來，「你的總召開會，一而再、再而三不來，你是否可以代表黨團簽字？」結果林沛祥稱「我沒有辦法代表黨團」。

韓國瑜深呼吸後說，各位想想一個畫面，現在有一部電影非常有名叫「奧德賽」，傅崐萁會不會右手打麻將、左手遙控黨團稱能不能簽預算，「立法院有這麼病態嗎？把院長、其他黨團放在哪裡？這麼多官員在這裡」。

有網友分享韓國瑜在朝野協商重批傅崐萁的影片，陳水扁似乎有感而發，在下方留言回應「阿扁還以為公道伯王院長回來了」。陳水扁也幽默表示，「期許他跟王院長學，難道阿扁錯了嗎？」