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宏都拉斯對台債務3年還6% 外交部：持續還款無違約

中央社／ 台北11日電

外媒報導，宏都拉斯與台灣斷交3年來，對台債務餘額降幅僅6%。外交部今天表示，宏都拉斯對台灣的銀行業者之貸款案持續還款，並無違約情形。

媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）6月報導，宏都拉斯為尋求更大規模經濟及融資機會，於2023年和台灣斷交並轉與中國建交；宏國至今對台仍有4億2250萬美元（約新台幣133.6億元）欠款未還。外交部政務次長吳志中也證實，正持續向宏都拉斯追討欠款。

外交部今天舉行例行記者會，媒體關切，外媒LaPrensa根據宏都拉斯公共債務報告報導，宏都拉斯3年前與台灣斷交時，對台債務為4億4910億美元，目前為4億2250萬美元，減少約2660萬美元（約新台幣8.6億元），降幅只有5.9%至6%。

外交部發言人蕭光偉今天說明，據瞭解，目前宏國向台灣的銀行業者之貸款案持續還款，並無違約情形；如果真的遇有違約情事，銀行業者也將會依商業貸款實務，循國際私法途徑進行追償。

蕭光偉說明，有關其他國家，主要是邦交國，向國內銀行業者的貸款案，政府僅協助媒合台灣的銀行業者與相關國家友邦政府依商業貸款模式進行，而貸款合約規範雙方權利義務，並訂有爭端解決及訴訟管轄機制。因此，如果日後兩國關係有改變的情形，貸款合約不受影響，借貸國仍須依合約內容繼續償還本息給台灣的銀行。

外交部 宏都拉斯 債務 對台 斷交

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