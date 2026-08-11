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當猴子耍？韓國瑜怒轟傅崐萁辭總召 蔡其昌一句話神預言

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院長韓國瑜（左）與立法院秘書長周萬來（右）下午主持研商「中華民國115年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜（左）與立法院秘書長周萬來（右）下午主持研商「中華民國115年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。記者蘇健忠／攝影

立法院韓國瑜今（11）日針對總預算進行第3輪朝野協商，由於國民黨立院黨團總召傅崐萁未出席，書記長林沛祥也稱自己未被授權，導致韓當場發怒轟傅崐萁「不來就辭掉總召」，甚至二度發火痛批「耍我們跟耍猴子一樣是不是？」另外，一段朝野協商前的畫面在網路瘋傳，只見民進黨立院黨團總召蔡其昌突然朝韓國瑜迸出一句話，讓網友直呼神預言。

韓國瑜今天針對總預算再度召集朝野協商，因藍營總召傅崐萁未出席，韓詢問藍營書記長林沛祥是否獲得總召授權，林則搖頭否認。隨後韓國瑜動怒大罵「是慈禧太后垂簾聽政嗎？立法院有這麼病態發展嗎？已經連續幾次不到了！」韓國瑜更直言若傅崐萁再不出席，乾脆辭掉總召。

此外，傅崐萁未出席朝野協商，韓國瑜下午更二度痛批，「立法院那麼病態啊？莫名其妙，耍我們跟耍猴子一樣是不是？立法院被黑暗的力量控制住了，莫名其妙。」

韓國瑜罕見動怒引起各界議論，資深媒體人王家俊也在Threads分享一段「暴風雨前寧靜」的畫面。下午朝野協商前，韓國瑜一行人經過立院走廊，蔡其昌詢問「你看需要我配合什麼」，韓隨即表示「不不不，我們大家一起努力」並轉身離開，不料蔡突然迸出一句「關鍵是…你等一下會發作嗎？」

雖然韓國瑜並未回答，但隨著蔡其昌語落走廊爆出一連串笑聲。影片曝光後，有鄉民不禁大喊神預言，其他網友則紛紛回應，「可能蔡會長也知道韓院長也在不爽中了」、「想說都問了，那就發作一下」。

對於遭韓國瑜當眾訓斥，甚至重話表示若再不出席朝野協商就辭總召，傅崐萁原訂今下午4時50分舉行記者會，但在採訪通知發出不久後，傅崐萁辦公室即通知取消。

傅崐萁 韓國瑜 蔡其昌 朝野協商 立法院 總預算 林沛祥

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